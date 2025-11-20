SuperLiga: Noul antrenor de la Universitatea Craiova a vorbit despre meciul cu FC Argeș: „Adversarul e foarte bun la acest capitol”

Filipe Coelho, noul antrenor al echipei Universitatea Craiova, a prefațat meciul cu FC Argeș din SuperLiga, etapa cu numărul 17.

Ajuns în Bănie după plecarea lui Mirel Rădoi, tehnicianul portughez a identificat punctele forte ale primilor adversari.

Filipe Coelho: „FC Argeș e foarte bună în duelurile fizice”

„Am avut o săptămână bună, o primă întâlnire foarte bună cu jucătorii. Sunt foarte fericit cu ceea ce am găsit aici. Toată lumea face exact ce trebuie pentru a lua cele trei puncte.

Va fi un meci dificil, cu siguranță, dar cred că suntem pregătiți, iar obiectivul este să obținem cele trei puncte. Argeș este un adversar foarte bun. Împreună cu stafful am analizat echipa lor. Este foarte bună în duelurile fizice, are jucători buni în ofensivă și pe benzi, dar suntem pregătiți.

Mă bucur că avem jucători la echipele naționale. Singurul lucru care mă supără este când un jucător se accidentează, nu faptul că merge la națională”, a declarat Coelho, potrivit gsp.ro.

FC Argeș și Universitatea Craiova se vor duela vineri, de la ora 20:30. Cele două echipe sunt vecine în clasament: gazdele ocupă locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce oaspeții sunt pe 4, cu 29 de puncte.