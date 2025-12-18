SuperLiga: O legendă a lui Dinamo, recomandări pentru Zeljko Kopic. „Mi-aș dori să marcăm mai multe goluri”

Dinamo București se află pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 de fotbal, fiind doar cu un punct în urma liderul Rapid București.

Costel Orac, fost mare atacant al grupării alb-roșii, spune că Zeljko Kopic ar trebui să fie atent în perioada de mercato pentru postul de atacant.

Fostul jucător dinamovist a lăudat parcursul lui Dinamo în SuperLigă, însă crede că ar fi ideală o dublură pentru căpitanul echipei,

„Noi la Dinamo avem nevoie de cel puțin un vârf pentru că acolo avem probleme. Ar fi greu să zici că la Dinamo e ceva ce nu-ți convine, pentru că echipa a avut un parcurs constant, mă refer la joc, iar rezultatele au fost pe aceeași linie.

Mi-aș dori să marcăm mai multe goluri. Am dat cu Metaloglobus, dar ei sunt pe ultimul loc, ei acum au nevoie de constanță în joc.

Chiar dacă nu am marcat foarte mult, am controlat jocul, nu am fost pus sub presiune, a fost mai mereu echilibru, ceea ce este foarte important.

Avem nevoie de vârf, dar ar trebuie să ne gândim și la un număr 10 pentru că dacă se întâmplă ceva cu Cîrjan este greu să-l înlocuiască acolo. Dacă se întâmplă ceva…. în general pe restul posturilor stăm bine”, a declarat Costel Orac pentru iAMsport.ro.