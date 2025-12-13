SuperLiga: Oțelul învinge liderul în Giulești și urcă pe loc de play-off. Dinamo se poate apropia de Rapid

Rapid București a pierdut meciul disputat sâmbătă, pe teren propriu, împotriva echipei Oțelul Galați, scor 0-2, în etapa a 20-a din SuperLiga.

Rapid București – Oțelul Galați 0-2

Elevii lui Laszlo Balint au deschis scorul în minutul 17, când Bordun i-a pasat lui Nuno Pedro, iar portughezul a marcat cu un șut fără preluare din interiorul careului.

Oțelul a avut mai multe ocazii și în partea secundă, Rapid a răspuns printr-o ratare a lui Koljic, însă scorul final a fost stabilit de Paul Iacob, în minutul 80. Fotbalistul venit chiar de la gruparea giuleșteană a înscris pentru oaspeți dintr-o lovitură liberă de la mare distanță. Mingea s-a dus sub bară, iar Aioani a ratat intervenția.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe prima poziție în clasament, cu 39 de puncte, însă Dinamo se poate apropia la un singur punct, în cazul unei victorii în fața celor de la Metaloglobus.

De cealaltă parte, Oțelul a acumulat 30 de puncte și a urcat provizoriu pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Echipa gălățeană poate fi depășită de UTA (28 puncte, meci în deplasare cu Farul) și egalată de Universitatea Cluj (27, va juca pe terenul Petrolului).

Au evoluat echipele: