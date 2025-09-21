SuperLiga: Petrolul Ploiești, a patra înfrângere consecutivă. Unirea Slobozia, pe loc de play-off

Tribuna la un meci jucat acasă de Unirea Slobozia. Foto: Facebook / AFC Unirea 04 Slobozia

Echipa Petrolul Ploiești a fost învinsă de formația Unirea Slobozia, scor 0-1, într-un meci disputat duminică, la Clinceni, în etapa a zecea din SuperLiga.

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 85, când Afalna a fost atent la un șut respins de Bălbărău și a punctat cu un șut fără preluare din interiorul careului.

Oaspeții au trimis mingea în poarta lui Gurău în minutul 90+6, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

Grație acestui succes, Unirea Slobozia a acumulat 17 puncte și a urcat pe locul 6, ultimul de play-off, în clasament.

De cealaltă parte, Petrolul, care s-a despărțit recent de antrenorul Liviu Ciobotariu, a suferit a patra înfrângere consecutivă și ocupă locul 14, cu doar 6 puncte.

Au evoluat echipele: