SuperLiga: Politic „nu se antrenează normal”. Anunțul FCSB despre jucătorul transferat în vară de la Dinamo

Dennis Politic a fost adus de FCSB de la Dinamo în vară, într-o tranzacție în care campioana en-titre din SuperLiga a plătit un milion de euro și l-a cedat și pe Alexandru Musi, însă deocamdată nu reușește să se ridice la nivelul din stagiunea trecută.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că extrema stângă „are dureri”.

„Politic are dureri, nu se antrenează normal, doar la sală. Analizele la care a fost supus nu au relevat nicio modificare, dar durerile persistă. Și Miculescu a fost în acceași situație. El și-a revenit, dar nu va putea joi (n.r. cu Feyenoord în Europa League)”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de Golazo.

Patronul lui FCSB a spus că încă mai crede în potențialul jucătorului transferat de la Dinamo.

„Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace 2-3 meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.