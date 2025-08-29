SuperLiga: Rapid câștigă cu UTA și se apropie de lider. Prima înfrângere pentru arădeni
Rapid București a învins echipa UTA Arad, scor 2-0, în primul meci disputat în etapa cu numărul 8 din SuperLiga.
Rapid București – UTA Arad 2-0, în etapa #8
Giuleștenii au deschis scorul în minutul 13, când Petrila a centrat excelent din corner, iar Ciobotariu a marcat cu o lovitură de cap.
Echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a desprins în minutul 30, după o fază la care Borza a pasat în fața porții, iar Dobre a înscris din alunecare.
Grație acestui succes, Rapid a acumulat 18 puncte și ocupă locul 2, la o singură lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.
De cealaltă parte, UTA a suferit prima înfrângere din acest sezon (3 victorii și 4 remize) și rămâne pe locul 3, cu 13 puncte.
Au evoluat echipele:
- Rapid: Aioani – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Hromada (Vulturar ’75), Keita – Dobre, Christensen (Gojkovic ’90+1), Petrila (Jambor ’90+1) – Koljic (Baroan ’75). Antrenor: Costel Gâlcă
- UTA Arad: Iliev – Tutu, Poulolo, Benga, Padula (Alomerovic ’26) – Ov. Popescu (Mino ’46), Van Durmen (Hrezdac ’79) – Tzionis, Roman (Vlăsceanu ’69), Costache (M. Coman ’46) – Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea.
