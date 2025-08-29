SuperLiga: Rapid câștigă cu UTA și se apropie de lider. Prima înfrângere pentru arădeni

Rapid București a învins echipa UTA Arad, scor 2-0, în primul meci disputat în etapa cu numărul 8 din SuperLiga.

Rapid București – UTA Arad 2-0, în etapa #8

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 13, când Petrila a centrat excelent din corner, iar Ciobotariu a marcat cu o lovitură de cap.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a desprins în minutul 30, după o fază la care Borza a pasat în fața porții, iar Dobre a înscris din alunecare.

Grație acestui succes, Rapid a acumulat 18 puncte și ocupă locul 2, la o singură lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, UTA a suferit prima înfrângere din acest sezon (3 victorii și 4 remize) și rămâne pe locul 3, cu 13 puncte.

Au evoluat echipele: