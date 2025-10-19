SuperLiga: Rapid o învinge pe Dinamo și egalează liderul. Giuleștenii au marcat și în inferioritate numerică

Dinamo a fost învinsă cu 0-2 de Rapid, duminică seară, pe Arena Națională, la capătul unei partide în care oaspeții au jucat în 10 oameni din minutul 68, după eliminarea lui Vulturar.

Scorul a fost deschis prin autogolul lui Gnahore din minutul 59, venit după un corner, iar Manea a majorat diferența în minutul 74, după un contraatac.

Pentru Dinamo este al doilea eșec stagional, după cel suferit la Oțelul Galați în finalul lunii iulie. Această înfrângere pune capăt unei serii pozitive de nouă partide pentru elevii lui Kopic.

Rapid a urcat pe poziția a 2-a și va rămâne acolo indiferent de rezultate de luni. Echipa lui Gâlcă are 28 de puncte, câte are și liderul-surpriză al Superligii, FC Botoșani.

Dinamo ocupă poziția a 4-a, cu 23 de puncte.