Superliga: Rapid pleacă din Giulești. Două meciuri se joacă pe Arena Națională

Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a anunțat că giuleștenii vor disputa pe Arena Națională derby-urile cu FCSB și Dinamo din play-off, potrivit Golazo.

Viorel Moldovan a declarat că principalul motiv pentru care giuleștenii se vor muta pe Arena Națională este legat de aspectul financiar.

„Da, pe Arena Naţională cu Dinamo şi FCSB, doar cele două meciuri. Pe celelalte le jucăm în Giuleşti. Reţeta financiară e foarte importantă pentru club.Noi, Rapid, nu am pierdut pe Arena Națională de mult timp. Chiar dacă nu cunoaștem fiecare petic de acolo, pe FCSB am învins-o, în acest sezon nu am pierdut cu Dinamo, cu FCSB, nu văd inconvenientul”, a spus Moldovan, citat de Orange Sport.

Președintele Rapidului a subliniat că pe Arena Naţională costurile sunt mai mari, dar şi beneficiile financiare mai mari.