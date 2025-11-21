SuperLiga: Rapid şi FCSB nu sunt de acord cu ”Legea Novak”. Primele reacţii

Mihai Stoica şi Victor Angelescu au reacţionat după „Ordinul Novak”, care a primit, joi, în Parlament, votul pentru integrarea în Legea Sportului, scrie Orange Sport.

„Legea Novak”, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, a fost votată miercuri (19 noiembrie) în Parlament.

Dacă ”Legea Novak” ar intra în vigoare, cele mai afectate echipe din SuperLigă ar fi CFR Cluj, Csikszereda Miercurea Ciuc, Oţelul Galaţi şi FC Botoşani, adică cele care au cei mai mulţi străini la nivelul loturilor.

Echipele care refuză să folosească sportivi autohtoni riscă să intre în colaps financiar din cauza sancţiunilor draconice: cluburile din SuperLigă vor fi amendate cu o sumă cuprinsă între 500.000 de lei şi 1.000.000.000 de lei.

Victor Angelescu şi MM Stoica nu sunt de acord cu această lege şi au reacţionat, azi, în direct, la Prima Sport.

Victor Angelescu: ”Din punct de vedere naţionalist nu sună rău, joci cu români pentru naţională, dar din punct de vedere legal nu cred că e ok, am vorbit cu mai mulţi avocaţi nu pare că poate să treacă ca lege, mai multe cluburi o vor ataca, nu ştiu cum putem adopta aşa ceva. Nu poţi să nu permiţi dreptul la muncă la un străin. Plus că MM abia a fost în Portugalia să vadă nişte jucători să vedem dacă îi mai ia (n.red. râde).

Noi în mare parte am respectat, dar eu zic ce face o echipă precum Oţelul?! Tu i-ai luat jucătorii ăia pe 2-3 ani, ce faci cu ei? Nu ai români, ce faci cu ei?! Ne ducem în jos cu cheştiile ăstea!”

Mihai Stoica: „Românii sunt mai scumpi ca diamantele din Africa de Sud. Deja ne-ai creat un handicap cu regula U21, acum, mai vii cu o chestie să ne faci mai slabi, ăsta e noul interesul acum?!”.