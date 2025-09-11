SuperLiga: Răzvan Onea (Rapid) – Sper ca seria noastră fără înfrângere să continue cât mai mult

Fotbalistul Răzvan Onea a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei din deplasare cu Universitatea Cluj, din etapa a 9-a a Superligii, că își dorește ca seria fără înfrângere echipei FC Rapid București să continue cât mai mult, potrivit Agerpres.

„Pauza nu știu dacă ne-a priit, pentru că eram într-o formă foarte bună. Dar ne-am pregătit foarte bine și seria noastră va continua cu o victorie la Cluj. Partidele din deplasare trebuie tratate precum cele de acasă. Trebuie să controlăm jocul și să ne impunem stilul. Deocamdată avem o serie bună și în deplasare, unde nu am pierdut. Noi încercăm să menținem un tempo constant pe parcursul întregii partide, dacă reușim să înscriem la început atunci e cu atât mai bine. De fapt, noi nu am pierdut niciun meci. Sper ca seria noastră fără înfrângere să continue cât mai mult”, a afirmat el.

Revenit după o accidentare, fundașul a menționat că de abia așteaptă să joace din nou într-un meci oficial.

„Îmi e dor de meciurile oficiale. Eu am apucat să joc puțin în amicalul cu Voluntari, dar abia aștept meciul de mâine seară. Nu a fost ușor pentru mine pentru că după ce am început bine campionatul a venit accidentarea și am stat o lună departe de teren. Dar eu sper ca mâine să fiu în cea mai bună formă. Îmi pare rău pentru Andrei Borza (n.r. – accidentat la echipa națională), era într-un moment bun. Îi doresc să se recupereze după accidentare cât mai repede pentru că știu din propria experiență ce înseamnă să nu joci”, a precizat Răzvan Onea.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, vineri, de la ora 21:00, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Superligii.