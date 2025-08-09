SuperLiga: Remiză cu goluri între Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești
Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă, la Sibiu, în etapa a cincea din SuperLiga.
Universitatea Cluj – Petrolul Ploiești 1-1
Trupa lui Sabău a avut ocaziile mai importante în prima repriză și a deschis scorul chiar înainte de pauză. Nistor a pasat în fața porții, iar Lukic a înscris cu un șut fără preluare.
Echipa antrenată de Ciobotariu a egalat în minutul 71, când Bogdan Marian a primit mingea în flancul stâng și a marcat cu un șut puternic la colțul lung, la care Chirilă nu a putut interveni.
În urma acestui rezultat, U Cluj acumulează 6 puncte și ocupă locul 6, în timp ce Petrolul se află pe 9, cu 5 puncte.
Au evoluat echipele:
- Universitatea Cluj: Chirilă – Mikanovic (M. Silva ’67), Codrea, Cristea, Chipciu – Murgia (Artean ’76), Simion – Thiam, Nistor (Fabry ’67), Bic (Trică ’80) – Lukic (Macalou ’66). Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
- Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Prce, D. Radu (Doukansy ’60) – Jyry (Hanca ’76), V. Gheorghe, Boțogan (B. Marian ’60) – Ludewig (Paraschiv ’90+1), Doumtsios (Chică-Roșă ’76), Grozav. Antrenor Liviu Ciobotariu.
