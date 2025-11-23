SuperLiga: Remiză spectaculoasă între Oțelul și Farul, la Galați. Oaspeții au egalat pe final

Oțelul Galați și Farul Constanța au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat duminică, în etapa cu numărul 17 din SuperLiga.

Oțelul Galați – Farul Constanța 2-2

Oaspeții au deschis scorul în minutul 16: Zivulic a comis un henț, iar Ișfan l-a învins pe Dur-Bozoancă din penalty.

Tot dintr-o lovitură de la 11 metri au marcat și gazdele. De această dată, Vină (’30) a atins mingea cu mâna în propriul careu, iar Conrado a marcat de la punctul cu var.

Oțelul a trecut în avantaj în minutul 52, când Nuno Pedro a marcat cu un șut cu latul din interiorul careului.

Bordun a marcat pentru 3-1 în minutul 58, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac pe care acest l-a comis asupra lui Țîru.

Intrat pe teren în minutul 78, Markovic a stabilit scorul final opt minute mai târziu, când a trimis în vinclu cu o lovitură de cap. Golul a fost validat după ce a fost analizată o posibilă poziție neregulamentară.

În urma acestui rezultat, Oțelul se află pe locul 7 în clasament, cu 24 de puncte, iar Farul ocupă locul 6, ultimul de play-off, cu 26 de puncte.

Au evoluat echipele: