SuperLiga: Remiză spectaculoasă între Oțelul și Farul, la Galați. Oaspeții au egalat pe final
Oțelul Galați și Farul Constanța au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat duminică, în etapa cu numărul 17 din SuperLiga.
Oțelul Galați – Farul Constanța 2-2
Oaspeții au deschis scorul în minutul 16: Zivulic a comis un henț, iar Ișfan l-a învins pe Dur-Bozoancă din penalty.
Tot dintr-o lovitură de la 11 metri au marcat și gazdele. De această dată, Vină (’30) a atins mingea cu mâna în propriul careu, iar Conrado a marcat de la punctul cu var.
Oțelul a trecut în avantaj în minutul 52, când Nuno Pedro a marcat cu un șut cu latul din interiorul careului.
Bordun a marcat pentru 3-1 în minutul 58, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac pe care acest l-a comis asupra lui Țîru.
Intrat pe teren în minutul 78, Markovic a stabilit scorul final opt minute mai târziu, când a trimis în vinclu cu o lovitură de cap. Golul a fost validat după ce a fost analizată o posibilă poziție neregulamentară.
În urma acestui rezultat, Oțelul se află pe locul 7 în clasament, cu 24 de puncte, iar Farul ocupă locul 6, ultimul de play-off, cu 26 de puncte.
Au evoluat echipele:
- Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Lameira, J. Paulo – Bordun (Sandu ’75), N. Pedro (Murria ’82), Andrezinho (Patrick ’82) – Paulinho. Antrenor: Laszlo Balint
- Farul: Buzbuchi – Sîrbu (D. Maftei ’46), Larie, Țîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho (Markovic ’78), Radaslavescu (Nikolov ’60) – Grigoryan, Ișfan (Vojtus ’78), Tănasă (Sima ’72). Antrenor: Ianis Zicu.