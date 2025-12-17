SuperLiga: Revenire importantă la FCSB pentru derby-ul cu Rapid: „De câteva zile spunea asta”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea va fi apt pentru derby-ul cu Rapid din etapa cu numărul 21 a SuperLigii.

Atacantul a ratat ultimele cinci meciuri din cauza unei accidentări, însă oficialul campioanei en-titre a afirmat că acesta este pregătit să revină în lot la partida programată duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul FCSB – Rapid

„S-ar putea să ne prindă bine meciul cu Rapid. Dacă ţinem cont de ultimele evenimente şi de ce s-a întâmplat la noi zilele astea, s-ar putea să ne prindă bine.

Azi vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea. Spunea de câteva zile că vrea să încerce, azi a făcut sărituri, a lovit mingea şi durerea e zero din 10. Va fi apt duminică (n.r. – cu Rapid). Cu glezna lovită se joacă, cu genunchiul nu se joacă.

Nu-l lăsa nimeni să rişte, că e un meci de fotbal. Mai sunt încă nouă din sezonul regulat şi sperăm ca în alea nouă să ajungem peste linie şi după începe un alt campionat. Pentru el e un meci de fotbal.

Miculescu, nu (n.r. – nu joacă cu Rapid). Se pare că la meciul cu Besiktas, în amical, va fi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Înainte de startul ultimei etape din 2025, FCSB se află pe locul 9 în clasamentul SuperLigii, cu 28 de puncte, în timp ce Rapid e lider, cu 39 de puncte.