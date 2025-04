SuperLiga: Sabău, înaintea meciului cu Rapid: Trebuie să fim mult mai motivați, nu avem voie să cedăm mental

Ioan Ovidiu Sabău, la meciul Universitatea Cluj vs. Dinamo, de pe Cluj Arena, 12 aprilie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat, joi, că jucătorii săi trebuie să fie mult mai motivați în meciul cu FC Rapid de sâmbătă, precizând că nu au voie să cedeze mental, informează Agerpres.

„Ne așteaptă un meci greu, Rapid arată bine în momentul de față, am văzut în a doua repriză cu CFR. Este o echipă organizată, foarte bună pe tranziție pozitivă, cu jucători de viteză, în 4-5-1 sau 4-4-2, cu Petrila și Dobre în benzi. Contează mult că am câștigat cele două meciuri cu ei, dar contează cum arăți tu, ca echipă, și mentalul, să nu cedăm. Dacă mă supără ceva la o echipă, mă supără când cedează mental. Și nu avem voie, pentru că încă suntem plătiți și oamenii își pun mari speranțe în noi. Trebuie să fim mult mai atenți și mult mai motivați. Jucătorii nu trebuie să arate așa cum am arătat la ultimul joc, ci să arate că au capacitatea de a juca meciuri frumoase, de a se implica emoțional. Nu ai voie să fii absent, să te plimbi pe teren în timpul jocului, să ai acele stări ca la un meci amical. Îmi doresc foarte mult să fi ajuns mesajul acolo unde trebuie. În ultimul timp nu ne-am prezentat cum trebuie și asta trebuie să ne dea de gândit. Să nu fim superficiali și să luăm lucrurile de la sine, nu e normal”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, conform site-ului oficial al clubului ardelean.

Tehnicianul este convins că echipa sa poate încheia campionatul pe locul 3 sau 4.

„Aș vrea și ei să înțeleagă că meciurile care au mai rămas sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi și nu trebuie să rămânem cu acea impresie foarte bună a calificării în play-off și că e suficient. Dacă nu am fi putut mai mult, nu aș fi pretins și nu aș fi cerut nici eu, dar eu cred că putem să terminăm pe locurile 3-4, cu mai mult efort, mai multă dorință și voință de a realiza un alt obiectiv important, pentru ei și pentru fanii noștri, pentru mine ca antrenor, pentru club. Asta ne e meseria, spunem că de aceea sunt plătiți, că nu trebuie să vorbim de motivație, dar din păcate rămâne cel mai important lucru în acest moment și asta am încercat să le explic toată săptămâna”, a afirmat antrenorul.

„Când s-a mers pe un nucleu de jucători care au avut niște realizări deosebite, mă aștept ca ceilalți care vin de pe bancă când echipa are nevoie să-și spună că echipa această nu stă doar în acei jucători și că și ei sunt plătiți și vor să arate că sunt importanți. Și când vezi că nu se ridică la nivelul celorlalți, îți dau o stare de nesiguranță ca antrenor și mă fac să fiu preocupat. Nu vreau să-i demobilizez, ba din contra. Am mers pe acel nucleu de jucători care a dat satisfacție, care a dat randament și a adus calificarea în play-off. Acum, au revenit, undeva la 50-60% Cristea, Bic, Nistor. Să văd cât mă pot baza pe acești jucători. În acest sezon, Jasper (van der Werf) nu mai intră în vederile mele, nu se va recupera din punct de vedere medical”, a adăugat Sabău.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj întâlnește formația FC Rapid, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.