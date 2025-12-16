SuperLiga: Schimbarea pe care Andrei Nicolescu vrea să o vadă la Dinamo: „Atunci am pune și mai multe probleme”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a spus ce schimbare și-ar dori să vadă în jocul echipei lui Zeljko Kopic.

Oficialul „câinilor” a explicat ce s-a schimbat în comparație cu sezonul precedent și a dezvăluit că se gândește deja la participarea în competițiile europene.

Andrei Nicolescu, despre Dinamo: „Am putea să jucăm un pic mai rapid”

„Faţă de sezonul trecut, sunt mai mulţi jucători care pot intra în primul 11. Modul în care jucătorii au energie la antrenamente şi în felul în care pregătesc meciurile ne fac să fim mai liniştiţi. Face parte din proces. E meritul lor că reuşesc să facă ceea ce îşi propun.

Cred că am putea să jucăm un pic mai rapid, dar poate ar trebui şi nişte transferuri să ne gândim şi la cupele europene. Vorbim pe termen mai lung. Acelaşi joc pe care îl jucăm să îl jucam mai rapid şi atunci am pune şi mai multe probleme.

Avem discuţii (n.r. cu Kopic), dar nu e presiune. E o chestie normală, pe care toţi ne-o dorim. Kopic e un tip raţional, înţelege care sunt limitările, bugetele. Dorinţă există foarte multă, dar nu o să ne fure”, a declarat Nicolescu la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

După 20 de etape, Dinamo se află pe locul 2 în clasamentul SuperLigii, la un singur punct în spatele liderului Rapid și la egalitate cu FC Botoșani. În ultima partidă din 2025, gruparea bucureșteană va juca pe terenul echipei UTA Arad, sâmbătă, de la ora 20:00.