SuperLiga: Șoc în țara natală a lui Elias Charalambous când s-a aflat salariul antrenorului FCSB. „O sumă de neimaginat”

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Jurnaliștii ciproți au rămas surprinși să afle că Elias Charalambous este cel mai bine plătit tehnician năsut pe in nsula din Marea Mediterană Orientală.

Charalambous a venit la FCSB în 2023, având un salariu de 5.000 de euro, însă datorită performanțelor înregistrate cu echipa finanțată de Gigi Becali și veniturile cipriotului au crescut, potrivit GOLAZO.ro.

La ora actuală, antrenorul campionei entitre câștigă anual 500.000 de euro, o sumă de 8 ori mai mare față de debutul la echipă.

Presa cipriotă susține că e cel mai bine plătit tehnician din țara sa natală.

„O sumă de neimaginat. Charalambous este cu siguranță cel mai bine plătit antrenor cipriot, iar asta la o distanță uriașă!”, au scris jurnaliștii de la Cyprus Times, conform sport.ro.

Charalambous este primul antrenor cipriot care s-a calificat în primăvara europeană.