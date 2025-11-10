SuperLiga: Sorin Cârțu reacționează după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Asta ar fi trebuit să facă”

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, și-a exprimat regretul după ce antrenorul Mirel Rădoi a ales să demisioneze din funcția de antrenor al echipei din Bănie.

„Si pentru mine a fost o plecare neașteptată. Îmi pare rău, este un antrenor de care îmi pare rău că a plecat. A avut un parcurs internațional cum nu a avut de mult echipa asta. Eu zic că pentru acest parcurs și pentru faptul că suntem unde suntem și avem șanse… ar fi trebuit să rămână.

Pasul pe care l-a făcut, e clar, el l-a făcut, dar pentru ce a realizat… chiar dacă au fost anumite rezultate interne care nu i-au convenit, de fapt nimănui nu i-au convenit, dar pentru acel parcurs trebuia să treacă peste toate și să rămână la echipă”, a spus Cârțu, potrivit iamsport.ro.

Plecarea lui Mirel Rădoi survine după ce echipa a obținut joi prima victorie în Conference League, 1-0 cu Rapid Viena în deplasare, dar a pierdut duminică, în Bănie, cu UTA Arad (1-2), în Superligă.

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.