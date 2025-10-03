SuperLiga: Ștefan Târnovanu, criticat de conducerea FCSB: „I-am spus de un milion de ori să nu mai facă asta”

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, l-a criticat pe portarul Ștefan Târnovanu pentru momentele frecvente în care trage de timp.

În acest sezon, Târnovanu a jucat în 20 de meciuri pentru FCSB, a scăpat fără gol primit în 4 partide și a fost învins de 26 de ori.

Mihai Stoica îl critică pe Ștefan Târnovanu: „L-ai văzut pe Courtois în fund?”

„Nu există să se pună portarul pe jos. Asta e o prostie monumentală, i-am spus de un milion de ori să nu se mai pună pe jos. Edjouma trebuia să rămână leşinat acolo până ieşea, nu poate, chemaţi salvarea până se face Tănase. Tănase trebuia să facă 2-3 sprinturi, să nu intre să se rupă şi el.

Târnovanu în fund ne-a luat 10 minute de prelungiri la PAOK. Am vorbit cu el înainte de meciul cu Go Ahead. Eu sunt scouter şi mă duc să văd un portar, îl văd 5 meciuri, 5 meciuri se pune în fund. Ce-i asta?

Nu se face aşa ceva. L-ai văzut pe Courtois în fund? Să terminăm cu asta. Când trebuia să stea Edjouma, da”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

Târnovanu încasat două goluri și în partida cu Young Boys Berna din Europa League, iar patronul Gigi Becali l-a sancționat dur.

„Voi spuneți că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui. Trebuiau apărate, așa cred. Poate avea emoții. Știu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat… Al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea”, a declarat patronul FCSB, potrivit digisport.ro.

Pentru campioana en-titre a României urmează duelul cu Universitatea Craiova, liderul din SuperLiga. Partida din etapa a 12-a se va disputa duminică, de la ora 20:30.