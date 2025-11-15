SuperLiga: Tamaș, detalii de culise despre plecarea de la FCSB, după opt ani. „Stai cuminte, că ești de vârsta mea”

Gabriel Tamaș în tricoul lui FCSB, la un meci cu Dinamo din 1 martie 2017. Credit: Cronos, Cronos / Alamy / Profimedia

Gabi Tamaș, astăzi în vârstă de 42 de ani, a dezvăluit de ce s-a depărțit de FCSB în mai 2017, deși la acel moment mai avea un an de contract cu echipa patronată de Gigi Becali.

În România, fostul fundaș al echipei naționale a trecut pe la formații ca FC Brașov, Dinamo, CFR Cluj, FCSB, Astra Giurgiu, „U” Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.

El a dezvăluit acum de ce și-a încheiat prematur a doua perioadă petrecută la FCSB.

„Cu Mirel, nu m-am certat. Nu m-am dus la antrenament. Întârziam o jumătate de oră. Eu am sunat pe altcineva din staff și mi-a zis că nu e bine ce fac.

‘Dacă m-am trezit acum, ce vrei să fac? Să te sun. Nu?’.

Cu Mirel, nu am vorbit față în față. Iar acea persoană din staff mi-a zis că nu e frumos, că abia a venit, că nu-i place că ‘nu ți-e rușine?’.

Și când am auzit ‘nu ți-e rușine’, am zis ‘Știi ce? Ia că nu mai vin. Stai cuminte, că ești de vârsta mea’.

Nu-i dau numele. Și am decis să plec. Am vorbit apoi cu nea Gigi și a zis: ‘Da, Gabi’. Și asta a fost”, a declarat Gabi Tamaș la Digi Sport.