SuperLiga: Un fost fotbalist de la Dinamo a vrut să vândă un jucător la FCSB. „Chiar am vorbit cu Gigi Becali”

Ousmane N`Doye (47 de ani), care a jucat la mai multe echipe din România, are o academie de fotbal în țara sa natală, Senegal, și a dezvăluit că intenționează să vândă jucători în Europa.

Fostul fotbalist senegalez a spus că pe unul dintre fotbaliștii de la academia sa a vrut să îl transfere la FCSB.

„Chiar am vorbit cu Gigi Becali acum patru luni, pentru aducerea unui jucător, dar nu m-a mai sunat. Era un jucător de la mine la academie, am șapte jucători pe care vreau să-i vând în Europa, acum am vândut un fotbalist în Suedia. Eu în România am vorbit cu câțiva, am vorbit cu Dani Coman, Daniel Stanciu, Cristi Balaj, dar toți zic că sună înapoi, iar după uită. Nu vreau să zic că sunt neserioși, dar nu au încredere, pentru că nu știu nimic de Senegal”, a declarat N`Doye, potrivit iamsport.ro.

Ousmane N`Doye a spus că are „mulți jucători”.

„El e stângaci, e mijlocaș de bandă dreaptă, dar poate juca și în stânga. Am clipuri cu el. În România toți vor probe, eu am trimis video. Am vorbit cu câțiva președinți. Eu cu jucătorul meu i-am trimis video și lui Gigi Becali. L-am sunat după și mi-a spus că este în ședință”, a a mai declarat Ousmane N’Doye.

În România, potrivit Digisport.ro, Ousmane N`Doye a jucat la SC Vaslui (tur 2008-2009, 2011-2013), Dinamo Bucureşti (2008-2011), Astra Giurgiu (2010-2012), Săgeata Năvodari (2013-2014) şi ASA Târgu Mureş (2013-2016).