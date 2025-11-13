SuperLiga: Un jucător care nu mai impresionează „va fi printre primii care vor pleca”

Atacantul croat Stipe Perica (30 de ani) ar putea fi printre primii jucători care pleacă de la Dinamo în această iarnă, scrie Prima Sport.

Transferat în urmă cu un an, vârful a impresionat în primul său sezon din SuperLiga. A marcat de 6 ori în 16 meciuri, astfel că aşteptările în jurul său au devenit tot mai mari.

Atacantul s-a accidentat la finalul sezonului trecut şi a ratat cantonamentul de vară, iar prestaţiile sale după revenire nu sunt, pentru moment, convingătoare. A înscris doar un gol în 9 partide.

Atacantul croat nu a lăsat impresia că o mai poate ajuta pe Dinamo, în viziunea fostului antrenor Ionuţ Badea.

El este de părere că Perica are şanse mari să plece de la echipă dacă nu se va reintegra în echipă şi va începe să fie iar decisiv.

„E o situaţie mai puţin bună pentru Perica. Dacă nu reuşeşte să-şi depăşească condiţia, cred că va fi unul dintre primii care vor pleca. În fiecare compartiment te poţi gândi. De exemplu, Opruţ a fost tot timpul titularul postului.

Vine din spate Armstrong, care îşi păzeşte poziţia lui de atacant lateral. Pare că va primi mai multe minute în zona de apărător stânga lateral. Încă e o dinamică, nu e ceva sută la sută stabil”, a spus Badea la emisiunea „Totul pentru Dinamo”