SuperLiga: Un puști minune a vorbit de interesul mai multor echipe mari din campionat pentru el. ”Orice jucător îşi doreşte să meargă la mai bine”

Mario Tudose, fundaşul central al celor de la FC Argeş, a făcut mai multe declarații după înfrângerea suferită sâmbătă seară de piteşteni, 0-2, în deplasare, cu Rapid, inclusiv despre interesul mai multor echipe din SuperLiga pentru el.

Recent, Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a declarat că Mario Tudose reprezintă o ţintă pentru formaţia din Ştefan cel Mare, însă preţul cerut de conducerea alb-violetă a fost mult prea mare faţă de suma pe care ”câinii” o pot oferi. Între timp, şi Universitatea Craiova a intrat pe fir pentru transferul lui Tudose, potrivit Orange Sport.

Cum a răspuns Tudose la întrebări:

”(n.r. două şuturi pe poartă, două goluri pentru Rapid în acest joc) Nu cred că e prima oară. Asta e echipa lor, aşa sunt construiţi. Tratează fazele cu maximă seriozitate. Au jucători de calitate clar, care au execuţii.

Am avut şi noi momente bune. Din păcate, nu am reuşit să marcăm. Poate dacă marcam un gol, intram în meci. Am mai avut bara aceea prin Matos. Era 2-1, se putea întâmpla orice. Şi la 2-0 am încercat să marcăm, dar nu am reuşit.

(n.r. te pregăteşti de un transfer?) Nu ştiu, eu până la iarnă sunt aici, mă concentrez aici. Dacă va fi vorba de un transfer, veţi afla dumneavoastră. Nu ştiu nimic.

(n.r. Dinamo şi Craiova se interesează de tine) Sunt nişte echipe foarte mari, cele mai importante din România. Orice jucător îşi doreşte să meargă la mai bine, să facă pasul. Asta nu depinde doar de mine. Conducerea o să decidă şi vom vedea.

(n.r. nu ai o echipă favorită pe care o susţii?) Nu am cum să spun, vă daţi seama. Sunt la FC Argeş şi mă concentrez aici. Ar fi greşit să vorbesc de alte echipe”.