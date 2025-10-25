SuperLiga: Un tânăr fotbalist transferat astă-vară pentru un milion de euro nu a convins încă. „E o dezamăgire, cumva”

Luca Băsceanu (19 ani), tânărul fotbalist transferat de Universitatea Craiova de la Farul în timpul perioadei de transferuri din vară nu a reuşit să se impună încă la formaţia din Bănie, notează Orange Sport.

Fotbalistul crescut de Gheorghe Hagi a impresionat în play-out-ul sezonului trecut în tricoul Farului Constanţa. Internaţionalul U20 a prins 15 partide la echipa de seniori a Farului Constanţa, timp în care a înscris de două ori şi a oferit o pasă decisivă.

Introdus pe final de meci în mai multe rânduri, Băsceanu a primit şansa de a se impune la Farul în play-out-ul sezonului precedent.

Tânărul fotbalist a înscris de două ori, în partidele cu FC Botoşani şi Petrolul şi a pasat decisiv în victoria cu FC Buzău. Universitatea Craiova a luat decizia de a-l transfera pe Băsceanu în timpul ferestrei de transferuri din vară. 1.000.000 de euro a plătit Universitatea Craiova pentru transferul fotbalistului produs de Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

La Craiova, Băsceanu a avut parte de doar 175 de minute, toate în Superliga. A jucat în trei partide, cu FC Hermannstadt, CFR Cluj şi Petrolul, dar nu a reuşit să convingă.

Bogdan Cosmescu a remarcat acest aspect şi este dezamăgit de fotbalistul crescut de Gică Hagi.

„Băsceanu e o dezamăgire cumva. Să dai 1.000.000 de euro…”, a declarat Bogdan Cosmescu, la Prima Sport.