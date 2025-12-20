SuperLiga: Unirea Slobozia, 3-2 în deplasare cu Metaloglobus. A condus cu 3-0
Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a SuperLigii de fotbal, informează News.ro.
Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Espinosa ’12 (penalti), ‘45+3 şi Afalna ’47.
Pentru Metaloglobus au înscris Zakir ’77 şi Visic ’77.
Gazdele au ratat un penalti în minutul 39.
Au evoluat echipele:
- Metaloglobus Bucureşti: Gavrilaş – Liş, Camara, Pasagic (Ubbink ’61), Neacşu (Sava ’61) – Carvalho (Abbey ’46), Sabbater, Aggoun, Zekir – Huiban (Hadzc ’72), E. Fernandes (Visic ’77). Antrneor: Mihai Teja
- Unirea Slobozia: Popa – Dorobanţu, Dinu (Safronov ’19), Antoche, Dragu – Deaconu (Bărbuţ ’90), Hamdiu (Pop ’66), Coadă – Afalna, Espinoza (Said ’67), Papeau – Dumitru. Antrenor: Andrei Prepeliţă.
- Cartonaşe galbene: Lis ’27, Zakir ’50, Camara ’74, ‘90+5, Abbey ‘90+6, Ubbink ‘90+7 / Afalna ’33, Popa ‘90+1, Said ‘90+1, Antoche ‘90+6 / Cartonaş roşu: Camara ‘90+5
- Arbitri: George Găman – Mircea Orbuleţ, Cristian Daniel Ilinca – Răzvan Negară / Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Valentin Porumbel / Observator: Robert Dumitru
