SuperLiga: Unirea Slobozia, 3-2 în deplasare cu Metaloglobus. A condus cu 3-0

Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a SuperLigii de fotbal, informează News.ro.

Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Espinosa ’12 (penalti), ‘45+3 şi Afalna ’47.

Pentru Metaloglobus au înscris Zakir ’77 şi Visic ’77.

Gazdele au ratat un penalti în minutul 39.

