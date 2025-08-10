SuperLiga: Unirea Slobozia se desparte de un fotbalist în ziua meciului cu FCSB

Marian Lupu, atacant în vârstă de 25 de ani, și-a rezilizat contractul cu Unirea Slobozia după 7 luni la club, relatează OrangeSport.

„Mulţumim, Marius Lupu! Clubul Unirea Slobozia şi atacantul Marius Lupu au decis de comun acord rezilierea contractului înainte de termenul scadent”, a anunțat clubul de fotbal.

Atacantul de 25 de ani a ajuns la formaţia ialomiţeană în ianuarie 2025, din postura de jucător liber de contract, după despărţirea de Corvinul Hunedoara.

Considerat un transfer promiţător, Lupu nu a reuşit să confirme în Superliga, unde a adunat 19 apariţii şi 759 de minute fără să înscrie.

Momentul de vârf al carierei sale a rămas prestaţia din vara trecută, când a reuşit un hat-trick în victoria cu 4-0 contra maghiarilor de la Paksi, în preliminariile Europa League.