SuperLiga: Universitatea Cluj s-a impus la Arad, cu UTA, scor 2-0

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea UTA Arad, într-un meci din etapa a 17-a a SuperLigii de fotbal, informează News.ro.

Marius Coman a intrat la gazde, din minutul 10, după accidentarea lui Tzionis, şi a avut o şansă de gol în minutul 16, când Gertmonas a respins lovitura sa de cap. Tot Coman a reuşit să înscrie în minutul 24, însă golul, validat de arbitrul Marcel Bîrsan, a fost anulat de VAR, după aproape şapte minute de aşteptare. Prima parte s-a încheiat cu bara lui Gabriel Simion, din minutul 45.

Imediat după pauză, elevii lui Cristiano Bergodi au lovit. Jovo Lukic a înscris, din careu, şi i-a dus pe clujeni în avantaj, din minutul 49. Mikanovic a scos de pe linia porţii la lovitura de cap a lui Vali Costache, în minutul 69, salvând un gol evident, iar oaspeţii şi-au securizat victoria în minutul 83, când Iulian Cristea a înscris cu capul, la colţul lung.

Universitatea Cluj s-a impus la Arad, cu UTA, scor 2-0, şi „Şepcile Roşii” au ajuns la 23 de puncte, ocupând acum locul 8. UTA este pe locul 9, cu 22 de puncte.

„U” are trei victorii în ultimele patru etape. UTA venea după două victorii consecutive, notează Agerpres. În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Au evoluat echipele: