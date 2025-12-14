SuperLiga: Universitatea Cluj, victorie importantă în lupta pentru play-off. Omar El Sawy a fost decisiv în meciul cu Petrolul

Universitatea Cluj s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploieşti, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, în etapa a 20-a din Superligă.

Prima ocazie importantă le-a aparținut gazdelor, în minutul 2, însă Chică-Roșă a dat pe lângă minge dintr-o poziție foarte bună, în fața porții.

Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj 0-1

Unicul gol al partidei a fost marcat de Omar El Sawy, în minutul 63, după o centrare a lui Mikanovic.

În urma acestui succes, U Cluj a acumulat 30 de puncte și a egalat Oțelul, echipa aflată pe locul 6, însă gălățenii rămân pe poziția de play-off grație golaverajului superior. De cealaltă parte, Petrolul rămâne cu 19 puncte și ocupă locul 12.

Au evoluat echipele: