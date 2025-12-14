SuperLiga: Universitatea Cluj, victorie importantă în lupta pentru play-off. Omar El Sawy a fost decisiv în meciul cu Petrolul
Universitatea Cluj s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploieşti, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, în etapa a 20-a din Superligă.
Prima ocazie importantă le-a aparținut gazdelor, în minutul 2, însă Chică-Roșă a dat pe lângă minge dintr-o poziție foarte bună, în fața porții.
Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj 0-1
Unicul gol al partidei a fost marcat de Omar El Sawy, în minutul 63, după o centrare a lui Mikanovic.
În urma acestui succes, U Cluj a acumulat 30 de puncte și a egalat Oțelul, echipa aflată pe locul 6, însă gălățenii rămân pe poziția de play-off grație golaverajului superior. De cealaltă parte, Petrolul rămâne cu 19 puncte și ocupă locul 12.
Au evoluat echipele:
- Petrolul: Krell – Ricardinho, P. Papp, Y. Roche, Sălceanu – M. Dulca (Hanca 70), Dongmo, Jyry (Mateiu 61) – V. Gheorghe, Chică-Roşă, Grozav (Doumtsios 81). Antrenor: Eugen Neagoe
- U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Chipciu – Murgia (J. Cisse 90), D. Codrea (G. Simion 45) – Macalou (Postolachi 86), Bic (Fabry 69), El Sawy (Chinteş 86) – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi.
