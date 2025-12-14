SuperLiga: Universitatea Craiova se apropie la două puncte de liderul Rapid. Dorinel Munteanu, debut cu înfrângere la Hermannstadt

Universitatea Craiova s-a impus în meciul disputat pe terenul echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, în etapa a 20-a din SuperLiga.

FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2

Scorul a fost deschis de Al Hamlawi, în minutul 15, dintr-o centrare a lui Bancu, iar Baiaram a făcut 2-0 după alte 15 minute, profitând de mai multe erori în apărarea echipei antrenate în premieră de Dorinel Munteanu.

În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Filipe Coelho a acumulat 37 de puncte și ocupă locul 4. Pe podium se află Rapid (39), Dinamo și FC Botoșani (câte 38).

De cealaltă parte, gruparea sibiană rămâne cu doar 12 puncte, pe locul 15, penultimul din ierarhia SuperLigii.

Au evoluat echipele:

Hermannstadt: Căbuz – Căpușă (Batista ’81), Karo, Bejan (Issah ’46), K. Ciubotaru – Biceanu (Oroian ’46), A. Albu, Jair (L. Stancu ’64) – Chițu, S. Buș (Gjorgjievski ’46), Neguț. Antrenor: Dorinel Munteanu