SuperLiga: Universitatea Craiova și-a anunțat noul antrenor

Portughezul Filipe Coelho (45 ani) este noul antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunțat clubul din Bănie, pe pagina sa de Facebook.

„Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei”, scrie în comunicatul transmis marți seară.

Noul tehnician al echipei craiovene a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense, potrivit Agerpres.

Filipe Coelho. Sursa foto: Universitatea Craiova / Facebook.com

Filipe Amaral Rino Coelho îl înlocuiește pe Mirel Rădoi, care a demisionat după meciul pierdut cu UTA Arad (1-2).

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea în Superligă după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.

Doar patru echipe din Superligă și-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Petrolul și Universitatea Craiova: