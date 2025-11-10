SuperLiga: UTA Arad trimite 6 jucători la echipele naționale. Problemă pentru Adrian Mihalcea

Șase convocări au sosit pe adresa clubului UTA, două dintre acestea fiind pentru tineri români. Patru stranieri din lotul lui Adrian Mihalcea vor pleca la echipele lor naționale, iar tehnicianul se va confrunta și cu o problemă.

Mark Țuțu a fost convocat de Costin Curelea pentru meciurile pe care România U21 le va dsputa cu Finlanda (14 noiembrie) și Spania (18 noiembrie) în preliminariile EURO 2027, în timp ce David Barbu face parte din lotul lui Adrian Iencsi peentru partidele României U20 din Elite League, cu Germania (14 noiembrie) și Portugalia (17 noiembrie).

Florent Poulolo, amical la 9.000 de kilometri distanță, cu doar două zile înainte de meciul cu U Cluj

Fundașul Florent Poulolo va efectua un stagiu de zece zile alături de naționala statului Martinica, ce se va încheia cu un meci amical împotriva Republicii Dominicane. Partida se va disputa la 9.000 de kilometri distanță de România, pe 19 noiembrie, cu doar două zile înainte de meciul pe care UTA îl va disputa împotriva echipei Universitatea Cluj, în etapa a 17-a din SuperLiga, informează sportarad.ro.

De asemenea, Marinos Tzionis a fost convocat pentru partida pe care Cipru o va juca împotriva Austriei (15 noiembrie) în grupa României din preliminariile CM 2026, dar și pentru un amical cu Estonia (18 noiembrie).

Portarul Dejan Iliev va fi probabil rezervă la meciurile Macedoniei de Nord cu Letonia (13 noiembrie) și Țara Galilor (18 noiembrie) din preliminariile CM 2026, iar Hakim Abdallah, revenit după o accidentare suferită chiar la națională, a fost convocat pentru amicalul pe care Madagascar îl va disputa împotriva selecționatei din Guineea Ecuatorială (18 noiembrie).