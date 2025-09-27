SuperLiga: UTA și-a luat un mijlocaș cu 25 de selecții în naționala Kenyei

UTA Arad a anunţat semnarea contractului cu mijlocaşul defensiv Richard Odada (24 de ani), internaţional al Kenyei, transmite News.ro.

Durata înţelegerii se întinde până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru club pe încă un an.

Născut la Nairobi, măsoară 1,90m şi a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi importante din Europa şi America: Red Star Belgrad (Serbia), Philadelphia Union (SUA), AaB Aalborg (Danemarca) şi Dundee United (Scoţia).

La nivelul echipei naţionale, Odada are la activ 25 de selecţii pentru Kenya în preliminariile Cupei Mondiale, respectiv Cupei Africii pe Naţiuni.