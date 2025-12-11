SuperLiga – Victor Angelescu, după ratarea monumentală a lui Petrila cu Botoșani: „Cred în karma”

FC Botoşani şi Rapid Bucureşti s-au întâlnit în etapa cu numărul 19 din SuperLiga, într-o partidă încheiată la egalitate, scor 0-0. În prima parte a meciului, Claudiu Petrila a semnat o ratare uriaşă: cu toată poarta goală în faţă, decarul Rapidului a trimis pe lângă, amintește Orange Sport.

Victor Angelescu a vorbit, în direct la Prima Sport, despre ratarea uriaşă a lui Claudiu Petrila din meciul cu FC Botoşani, încheiat cu scorul de 0-0.

„E o ratare monumentală. Ne-am mai obişnuit cu stresul ăsta. Îmi pare rău pentru Claudiu, este într-o perioadă foarte bună. E într-o formă foarte bună, a fost convocat şi la echipa naţională. Este incredibil, dar ţi se întâmplă. Asta este.

Cred în karma, cred că lucrurile se vor egaliza. Nu e din cauza karmei, dar de aici trebuie să dai gol.

Ca şi joc, e un rezultat echitabil. Noi puteam avea 2, 3-0 la pauză. Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe cât ţii mingea. Nu mă interesează ce crede Valeriu Iftime, e părerea lui. Ne gândim la meciul cu Oţelul. Nu vreau să intru într-o polemică.

Botoşaniul e o echipă bună, sigur va fi în play-off. E o echipă care joacă foarte bine. Au jucători echilibraţi.”, a mai spus oficialul giuleştenilor.

Petrila, după ratarea sezonului:

La scurt timp după joc, Petrila şi-a prezentat scuzele în faţa colegilor: ”Faza m-a prins perfect, din păcate m-am relaxat şi am fost prea sigur că marchez. Vreau să-mi cer scuze faţă de colegi. Şi după ne-am creat ocazii, dar nu am putut să marcăm. Important e că am rămas pe primul loc, vrem să câştigăm următorul meci”.