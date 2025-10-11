SuperLiga: Zeljko Kopic spune că Dinamo a depășit așteptările. „Ce am reuşit sezonul trecut era în plan abia pentru sezonul acesta”

Dinamo profită de pauza generată de meciurile echipei naţionale şi va face o deplasare în Macedonia, acolo unde urmează să aibă un meci contra celor de la FK Pelister. Clubul macedonean împlineşte 80 de ani de la înfiinţare şi au dorit să sărbătorească printr-o partidă amicală, iar invitata a fost trupa din Ştefan cel Mare, notează PrimaSport.

Înainte de îmbarcarea în avion, antrenorul Zeljko Kopic a oferit un scurt interviu în care a discutat diferite subiecte legate de echipe pe care o antrenează.

„Unii jucători au plecat la naţională, unii se vor antrena mai intens, unii rămân acasă, se vor antrena la Săftica.

Ne vom completa lotul cu jucători mai tineri, să le oferim câteva minute să vedem cum vor evolua, sper că va reprezenta o experienţă bună pentru ei. E decizia noastră, e o oportunitate bună pentru jucătorii obişnuiţi cu minute, dar şi pentru cei care au jucat mai puţin”, a declarat Zeljko Kopic.

„Cu fiecare meci bun aşteptările cresc”

Ar fi minunat dacă am prinde cupele europene, am avut ieri o discuţie cu acţionarii şi au spus-o, am crescut puţin prea brusc în sezonul trecut. Este ciudat să spui aşa ceva, dar ceea ce am reuşit în sezonul trecut era în plan abia pentru sezonul acesta. Ne mândrim, ne descurcăm bine, iar când avem un obiectiv în vizor vom lupta pentru el.

În primul rând play-off-ul încă e departe. Cu fiecare meci bun aşteptările cresc din ce în ce mai mult.

Fiecare meci reprezintă o experienţă, fiecare minut este experienţă în plus, pentru jucătorii tineri. Primul nostru obiectiv este play-off-ul, iar apoi vom vedea ce putem realiza până la sfârşitul sezonului”, a adăugat antrenorul lui Dinamo.