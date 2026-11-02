Supermarketuri din șase țări europene, atacate cibernetic peste noapte. Frigiderele și congelatoarele, setate la 50 de grade. Ce se știe la acest moment

Marile rețele de supermarketuri Ahold Delhaize și Colruyt au anunțat luni că un incident informatic survenit în timpul nopții a afectat frigiderele și congelatoarele din zeci de magazine din Belgia și Luxemburg, potrivit Reuters.

De asemenea, lanțurile suedeze de magazine alimentare ICA și Coop au semnalat creșteri similare ale temperaturii, unul dintre magazine atribuind problema unui atac cibernetic.

Probleme similare au apărut peste noapte și în Estonia, unde la un lanț de supermarketuri unitățile frigorifice au fost setate la 50 de grade Celsius.

UPDATE 14:40 Cum a fost posibil? „Aceste sisteme de răcire sunt gestionate prin intermediul unui software”, a explicat expertul în securitate cibernetică Alvin Coessens pentru VTM NIEUWS. „Din păcate, în mai multe cazuri, acel software este conectat și la internetul public. Dacă se descoperă o vulnerabilitate în acesta sau dacă sistemele de răcire sunt ușor accesibile, atunci, din păcate, este la fel de ușor să le preiei controlul”.

Cine are de câștigat? „Probabil că acest aspect este investigat amănunțit în acest moment. Dar, având în vedere simplitatea atacului, ar putea fi la fel de bine vorba de un grup de adolescenți plictisiți care doresc să provoace puțin haos sau să facă o farsă”, a spus Coessens. „Ar putea fi, de asemenea, o bandă cibernetică afiliată Rusiei, care caută să provoace haos și perturbări în societatea occidentală. Sau oricine altcineva între aceste două extreme”, a mai afirmat el.

UPDATE 14:16 În Țările de Jos, sistemele de congelare și răcire ale a cel puțin șaptesprezece companii au fost ținta unor atacuri noaptea trecută, temperatura acestora fiind modificată, potrivit Nos și HLN.

În Țările de Jos, este vorba, printre altele, de sistemele de răcire utilizate în măcelării și în mici magazine de cartier, a spus un purtător de cuvânt al Danfoss, furnizor de echipamente frigorifice, care nu a vrut să dezvăluie nume de companii.

A spus totuși că una este un depozit de produse congelate:„În mod normal, sistemele de acolo ar trebui să fie setate la -20 de grade, dar noaptea trecută am descoperit că erau la -10 grade. Am reușit să intervenim rapid acolo.”

SuperValu, al treilea lanț de supermarketuri ca mărime din Irlanda, a anunțat că sistemele de refrigerare, limitate la un anumit model, din 13 dintre cele 223 de magazine ale sale au fost afectate de un incident cibernetic, produsele refrigerate și congelate fiind retrase din vânzare.

Unitățile frigorifice, trecute pe dezghețare

Lanțul de supermarketuri Delhaize a constatat creșteri de temperatură în sistemele de răcire, a declarat purtătoarea de cuvânt a Delhaize, Sarah De Meester. Compania investighează incidentul.

Stephan Moelans, directorul general al companiei belgiene de refrigerare Sabcobel, care gestionează sistemele Delhaize, a declarat agenției de știri Belga că incidentul a fost un atac cibernetic, în cadrul căruia evaporatoarele unităților au fost comutate în modul de dezghețare.

Un purtător de cuvânt al Colruyt Group, care gestionează magazinele Spar din Belgia în cadrul unui sistem de franciză, a declarat că sistemele de refrigerare a cinci magazine au fost atacate.

Controlul de temperatură a fost „piratat” peste noapte

Șeful centrului național de securitate cibernetică din Suedia, John Billow, a declarat pentru Reuters că se lucrează la mai multe incidente legate de sistemele de refrigerare din magazinele alimentare din toată Suedia.

Un magazin suedez din lanțul ICA a anunțat pe rețelele sociale că temperatura frigiderelor și congelatoarelor sale a fost „piratată” peste noapte și setată la 50 de grade Celsius. Ulterior, magazinul a precizat că și-a reluat activitatea.

La un magazin ICA Baronen din Stockholm, un anunț indica faptul că toate congelatoarele magazinului erau defecte din cauza unui atac cibernetic. Managerul de vânzări al magazinului a declarat că atacul a avut loc la ora 2:00 dimineața (01:00 GMT) și a fost observat la ora 5:30 dimineața. Imagini furnizate de agențiile foto internaționale arată angajați aruncând mâncarea care era în unitățile frigorifice.

Supermaket ICA din Stockholm, unde angajații au fost nevoiți să arunce mâncarea din frigiderele afectate de un atac cibernetic. Foto: Fredrik Sandberg/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Suntem conștienți că un număr limitat de magazine au fost afectate de un incident în timpul nopții, care a avut impact asupra sistemelor lor de refrigerare și congelare”, a declarat într-un e-mail un purtător de cuvânt al companiei private ICA.

Grupul privat de retail alimentar Coop a declarat pentru cotidianul suedez Aftonbladet că șase dintre magazinele sale au fost afectate de incidente similare.

„În ultimele săptămâni… am identificat că avem destul de multe dispozitive tehnologice operaționale expuse în Suedia, pentru care am subliniat clar necesitatea actualizării sau aplicării de patch-uri”, a declarat Billow, reprezentantul centrului de securitate cibernetică.

Probleme și în Estonia

Un lanț de supermarketuri din Estonia a fost, de asemenea, afectat, temperaturile fiind setate la 50 de grade, a declarat furnizorul de tehnologie Kitman Coldtech pentru postul public de televiziune ERR.

„Este un eveniment foarte recent, s-a întâmplat în această dimineață”, a declarat Jann Mutso, directorul general al Kitman, pentru ERR. Acesta a refuzat să numească lanțul de magazine alimentare afectat.

Seamănă cu ce s-a întâmplat luna trecută în Franța

Acest val de incidente care a lovit supermarketurile din mai multe țări vine după un atac care a avut loc în Franța în noaptea de 11 spre 12 octombrie.

Atunci, potrivit poliției, hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de răcire din sute de supermarketuri și au ridicat temperaturile până la 50 de grade Celsius și provocând incendii și pierderi de produse alimentare.

Ahold a raportat, de asemenea, un incident de securitate cibernetică poliției olandeze luna trecută, după ce a detectat activități suspecte în infrastructura sa.

De la frigidere și sisteme de încălzire până la camere de securitate și rețele de alarmă, o gamă tot mai largă de dispozitive, care odinioară erau în mare parte mecanice, pot fi acum monitorizate și controlate de la distanță, creând noi oportunități pentru infractorii cibernetici.

Autoritățile nu au indicat cine ar fi putut fi în spatele incidentelor de luna trecută. Nu au existat revendicări de responsabilitate.