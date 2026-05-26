Supraviețuirea miraculoasă a unui turist pe o celebră insulă din Grecia. Imagini din timpul operațiunii de salvare

Un turist din SUA a fost la un pas să își piardă viața în încercarea de a imortaliza vizita sa pe o plajă celebră din Zakynthos, unde mulți români aleg să-și petreacă vacanțele, relatează presa elenă.

Tânărul de 22 ani a ajuns luni în insula Zakynthos într-o excursie de o zi din Atena, unde își petrecea vacanța. Potrivit Kathimerini, el purta încălțăminte nepotrivită și a ignorat semnalizarea de avertizare, trecând inclusiv dincolo de gardul de protecție amplasat pe platoul aflat deasupra plajei.

În încercarea de a obține „cadrul perfect” pentru un selfie de pe marginea prăpastiei cu epava navei de pe celebra plajă Navagio în fundal, americanul a alunecat și a căzut într-o prăpastie de aproximativ 300 de metri.

El a scăpat cu viață datorită unui pin care i-a oprit căderea după primii aproximativ zece metri ai versantului abrupt. De acolo, tânărul a reușit să alerteze autoritățile, chemate în ajutor și de alți turiști care au asistat la incident.

La operațiunea de salvare au participat 20 de pompieri, cu șapte autospeciale, din cadrul serviciilor de urgență de pe insulă, inclusiv unități specializate în intervenții dificile.

Folosind echipamente speciale, salvatorii au reușit să ajungă în zona greu accesibilă și să îl recupereze pe turistul american.

După misiunea efectuată cu succes, Protecția Civilă din Zakynthos a publicat imagini cu salvatorii și turistul care s-a aflat în dificultate.

Autoritățile locale au făcut din nou apel la turiști să respecte indicatoarele și să nu treacă dincolo de balustradele de protecție, avertizând că sunt riscuri majore din zonă.

Primăria a transmis și că, nici anul acesta, nu a fost încă aprobat cadrul administrativ care i-ar permite să angajeze personal de securitate pentru supravegherea punctului turistic și informarea vizitatorilor despre pericole.

Turistul din SUA se află în afara oricărui pericol, însă a fost transportat preventiv la spital cu ambulanța pentru investigații suplimentare.