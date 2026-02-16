Supraviețuirea Ucrainei „e încă o chestiune deschisă”. Avertisment dramatic al unuia dintre cei mai puternici politicieni de la Kiev

Mașinile circulă în Piața Independenței, în timp ce un ecran mare amplasat pe o clădire afișează o temperatură de -19 grade Celsius, în Kiev, pe 15 ianuarie 2026. FOTO: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Declarația vine după câteva luni de bombardamente intense ale Rusiei care au țintit infrastructura critică a Kievului, provocând întreruperi ale alimentării cu curent electric, încălzire sau apă, scrie Kyiv Post.

Kievul se află în pragul catastrofei după două luni de atacuri aeriene intense ale Rusiei asupra infrastructurii critice, a avertizat primarul Vitali Kliciko.

Într-un interviu pentru Financial Times publicat luni, Kliciko a declarat că atacurile neîncetate cu rachete și drone au adus capitala în pragul colapsului, lăsându-i pe localnici să se confrunte cu întreruperi de energie electrică, încălzire și apă în timpul uneia dintre cele mai aspre ierni de la începutul invaziei rusești la scară largă.

„În acest moment, întrebarea privind viitorul țării noastre – dacă vom supraviețui ca țară independentă sau nu – rămâne deschisă”, a declarat Kliciko pentru Financial Times.

Infrastructura energetică, ținta unor atacuri susținute

Potrivit autorităților ucrainene forțele ruse au vizat cele trei centrale electrice principale din Kiev, precum și alte instalații energetice din întreaga țară.

La un moment dat, la începutul acestui an, aproximativ jumătate din cele 12.000 de clădiri de apartamente din capitală au rămas fără încălzire.

Deși cea mai mare parte a încălzirii a fost restabilită între timp, aproximativ 1.200 de clădiri erau încă deconectate la începutul acestei săptămâni, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Temperaturile din Kiev au scăzut sub -20 grade Celsius, agravând situația pentru cei 3,5 milioane de locuitori ai orașului. Kliciko a declarat că lucrătorii din domeniul utilităților și al situațiilor de urgență sunt angajați în reparații constante, deoarece atacurile repetate distrug sistemele reparate.

Ucraina continuă să se confrunte cu un deficit de energie electrică la nivel național, în ciuda eforturilor continue depuse pentru repararea infrastructurii.

Partenerii europeni au furnizat generatoare și asistență umanitară, iar autoritățile locale au înființat aproximativ 1.500 de „centre de invincibilitate” unde locuitorii pot avea acces la căldură, hrană și conexiune la internet.

Tensiuni cu Zelenski

Citând interviul, Kyiv Post a observat că declarațiile lui Kliciko au evidențiat, de asemenea, tensiunile reînnoite cu Zelenski, primarul acuzând președintele de interferență politică în guvernarea locală, în timp ce Zelenski a criticat autoritățile de la Kiev pentru pregătirea insuficientă pentru iarnă.

Kliciko a afirmat că unitatea internă rămâne esențială, având în vedere că Ucraina se confruntă cu agresiunea continuă a Rusiei.

„În acest moment, unitatea din interiorul țării este cheia pentru pacea și libertatea noastră”, a declarat el pentru Financial Times.