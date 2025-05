Surgical Training Institute: Locul de referință din România unde medicii din Europa învață chirurgia prezentului și a viitorului, cu simulatoare de antrenament, precum piloții de avioane

Într-o lume în care tehnologia avansează rapid, chirurgia modernă nu mai poate exista fără instruire continuă și acces la cele mai noi echipamente. Surgical Training Institute, fondat la București, în 2011 de prof. dr. Cătălin Copăescu, director medical în cadrul Ponderas Academic Hospital parte a rețelei Regina Maria, a devenit un centru de referință care modelează noile generații de chirurgi din întreaga Europă. În peste un deceniu de activitate, mai mult de 5.000 de specialiști din România și din străinătate au fost instruiți aici.

Format într-o școală în care dorința de a împărtăși, de a explica și educa tineri colegi era pregnantă și stringentă, prof. dr. Cătălin Copăescu a dus mai departe tradiția de-a transmite ce a învățat, după ce a înțeles rapid nevoia medicilor de a se instrui permanent. Plecând de la avantajul de a-și desfășura întreaga activitate în mediul privat, având astfel la dispoziție toate dotările, chirurgul Cătălin Copăescu a înființat, în 2011, sub denumirea Delta Training Center, primul centru privat din Romania care a avut ca obiectiv instruirea medicilor în chirurgie minim invazivă.

„Am înțeles rapid că a avea la dispoziție echipamente moderne nu este suficient. Mulți dintre colegii care ar fi trebuit să folosească aceste tehnologii moderne pentru diagnostic și tratamente nu erau instruiți pentru asta. Nu e suficient să-ți bage cineva în priză echipamentul și tu să te așezi să lucrezi cu el. Ai nevoie de o perioadă de instruire”, ne-a spus prof. dr. Copăescu, coordonatorul Surgical Training Institute (STI). De aici drumul către Surgical Training Institute, un centru de referință dedicat instruirii în chirurgia minim invazivă, precum și în intervențiile asistate robotic și endoscopic, a fost sinuos.

Simulatoare de antrenament pentru chirurgi la fel ca în cazul piloților de avioane

Un chirurg are nevoie să se familiarizeze cu noile tehnologii înainte de-a intra în sala de operație. Este un adevăr pe care-l recunoaște unul dintre cei mai titrați chirurgi români în chirurgie laparoscopică și robotică.

„Chirurgii nu pot intra în contact cu aceste tehnologii pentru prima dată în sala de operație, cu un pacient aflat pe masa de operație. Așa cum nu ești la manșa unui avion prima dată fără să fi trecut prin mai multe ore de antrenament la simulator, la fel și chirurgii trebuie să fie instruiți corect înainte de a le folosi în sala de operație. De aceea, am creat Surgical Training Institute, aici medicii pot învăța în condiții de siguranță, exact ca piloții care se antrenează pe simulator înainte de a zbura,”​ a mărturisit prof. dr. Copăescu.

Prof. dr. Cătălin Copăescu este coordonatorul Surgical Training Institute

Formarea este structurată gradual: de la simulatoare computerizate și modele anatomice, la antrenamente pe țesuturi funcționale. Astfel, medicii se familiarizează cu tehnicile minim invazive și cu chirurgia asistată robotică înainte de a le aplica în sala de operație reală.

„Chirurgii noștri nu intră pentru prima dată în contact cu tehnologia direct pe pacient. La Surgical Training Institute folosim simulatoare, modele anatomice și chiar țesuturi funcționale pentru a crea un mediu de antrenament cât mai realist”​, a afirmat coordonatorul STI.

Instruire la standarde internaționale

Surgical Training Institute organizează anual peste 20 de programe educaționale, dedicate chirurgilor din multiple specialități: de la chirurgie generală, ginecologie, urologie, ORL, până la chirurgie toracică, bariatrică sau endoscopie.

În fapt, orice tehnică chirurgicală și tehnologie care poate fi o oportunitate suplimentară de diagnostic sau tratament pentru pacienți ar trebui să fie de interes pentru medicii de diverse specializări.

„Esențial pentru sănătatea profesională a chirurgilor este să fie în contact permanent cu noile tehnologii. De aceea, formarea nu se termină niciodată. Noi pregătim atât începători, cât și experți care doresc să își perfecționeze abilitățile”​, ne-a mai spus prof. dr. Cătălin Copăescu, astfel că centrul a devenit un punct central pentru formarea și perfecționarea chirurgilor de toate nivelurile.

Cursurile sunt în limba engleză, limba de comunicare pe plan internațional și de fiecare dată se înscriu la aceste cursuri și medici din alte țări. Mai mult, sunt anumite programe dedicate exclusiv medicilor din străinătate.

„În jur nu există un astfel de centru, ceea ce este onorant pentru noi ca țară, ca institut de instruire, ca spital. Sunt implicați medici din țară și din străinătate în poziția de instructori. Toți medicii care lucrează în Ponderas sunt experți în acest centru de training și învață să împărtășească cu generozitate celor care se află în poziția de învățăcel. Dacă tu transmiți ceea ce știi, vei fi mai bun”, a explicat prof. dr. Copăescu.

Un concept nou în medicină: ,,A te instrui în centre dedicate”

Sunt deja multe mii de medici români care au trecut prin programele de instruire de la Surgical Training Institute, în prezent cei mai interesați fiind chirurgii de chirurgie generală, chirurgie colorectală, toracică, ginecologii, gastroenterologii, anesteziștii, chirurgii care învață tehnologiile de florescență în infraroșu, chirurgii care se instruiesc pentru a utiliza platformele robotice, dar și urologii.

„În sport, un tenismen nu joacă doar atunci când are competiție. El se antrenează zilnic, de mai multe ori pe zi. În plus, un tenismen are și un antrenor. De ce n-ar avea și chirurgii așa ceva? Ei au nevoie să se antreneze cu cineva pentru ca atunci când trebuie să opereze pacientul să fie deja încălziți și să poată oferi la maxim ce au nevoie pacienții. Este un concept nou în medicină, nevoia de a nu te instrui în practica medicală, adică în lumea reală, ci de-a te instrui ca și la avioane, ca și în sport, în centre dedicate”, a mai precizat coordonatorul Surgical Training Institute.

Cele mai solicitate sunt programele de instruire dedicate tinerilor rezidenți, specialiști care trebuie să se inițieze în folosirea acestor tehnici în spitalele unde ei urmează să fie angajați.

„Sunt foarte multe cursuri solicitate de către medicii ginecologi. E o patologie care se pretează foarte mult la chirurgia minim invazivă, laparoscopică și, mai nou, asistată robotic. Sunt multe cursuri dedicate unei patologii foarte frecvente și anume patologia herniară, mai ales herniile abdominale, care sunt astăzi numărul unu în operațiile asistate robotic. Deci, robotul se folosește astăzi cel mai mult în chirurgia parietală și avem foarte mulți dintre doctori care doresc să le ofere pacienților lor aceste tehnologii”, a subliniat prof. Copăescu.

Foarte căutate sunt și cursurile de endoscopie, în care chirurgii și gastroenterologii se instruiesc să treacă de etapa diagnostică, către etapa intervențională.

„Sunt foarte multe cursuri dedicate tehnologiilor de florescență, a unor trasori, a unor cerneluri speciale pentru cancere de piele, mamare, digestive, genitale, etc. E o tehnologie recentă, care pătrunde foarte rapid în toate specialitățile și pentru care noi am reprezentat o premieră, nu doar de organizare de cursuri, ci și de realizare de intervenții chirurgicale în urmă cu 9 ani, când am realizat pentru prima dată în România o intervenție chirurgicală ghidată ICG (Indocyanine Green) și suntem mândri să putem consemna mai multe zeci de centre care fac astfel de tehnologii, dar care au nevoie și de dotare și mai ales de instruire”, a declarat Copăescu.

Un centru românesc, recunoscut internațional

Surgical Training Institute nu este doar un lider regional, ci și un nume respectat pe plan internațional, dovadă și parteneriatele cu instituții europene de prestigiu.

„Suntem mândri că Surgical Training Institute este recunoscut și la nivel internațional. Aceste colaborări internaționale asigură alinierea programelor de training la cele mai înalte standarde globale. Sunt experți europeni care fac parte din colectivul de instructori, din coordonarea acestor cursuri. Toate cursurile sunt endorsate de Asociația Europeană de Chirurgie Endoscopică (European Association for Endoscopic Surgery-EAES), forul cel mai cunoscut la nivel european, cu recunoaștere mondială excepțională în instruire și tehnologie”, a precizat prof. Copăescu.

Beneficii directe pentru pacienți

Impactul Surgical Training Institute se vede în spitalele din România și din regiune prin chirurgi mai bine pregătiți, operații mai sigure, complicații mai puține și o recuperare mai rapidă pentru pacienți.

„Investiția în instruirea medicilor este investiția cea mai importantă în viitorul sănătății pacienților noștri. Este un beneficiu direct și pentru centrul nostru, un centru de excelență cu multiple valențe și acreditări internaționale, pentru că trebuie să te pregătești pentru a transmite unui coleg care are un nivel profesional similar cu al tău, dar care are o experiență mai limitată pentru anumite tehnici, or tot acest antrenament de cursă lungă te ajută să fii în priză tot timpul”, a mărturisit fondatorul și coordonatorul Surgical Training Institute, care consideră chirurgia asistată robotic chirurgia momentului, a prezentului și a viitorului.

Antrenamentul chirurgical nu se oprește niciodată. Exact ca în sportul de performanță, chirurgii trebuie să se antreneze constant pentru a fi la cel mai înalt nivel atunci când sunt în sala de operație.

Articol susținut de Regina Maria