SURPRIZĂ Apă gratuită în metrou, aeroport, gări. Toate instituțiile publice, de la școli, spitale, până la ANAF, primării, judecătorii, gări și autogări – obligate să asigure apă potabilă prin dozatoare certificate – nou proiect

Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor avea obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice.

