SURPRIZĂ Cea mai mare fabrică de contoare de curent și gaze din România poate reveni pe piață

Compania AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, și-a elaborat un plan de reorganizare, relevă date analizate de Profit.ro.

″Din discuțiile purtate (…) ulterior momentului deschiderii procedurii (de insolvență – n.r.) de către administratorul judiciar cu acționari, administratori ai companiei și cu conducerea executivă a acesteia, s-a concluzionat faptul că se dorește reluarea activității de producție la companie, (…) în contextul declarat de catre reprezentanții companiei, de existență a unor comenzi de fabricație″, se arată într-un document oficial.

