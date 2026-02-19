Surpriza Consiliului pentru Pace al lui Trump. Ce dezvăluie un document scurs în presă despre un plan cheie al organismului condus de liderul SUA

O bază militară urmează să fie construită în Gaza, potrivit planurilor Consiliului pentru Pace consultate de The Guardian. Demersul este văzut de unii specialiști drept „un act de ocupație”.

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump, la care președintele Nicușor Dan reprezintă România cu statutul de observator, joi, are drept subiect planul de pace pentru Gaza și reconstrucția teritoriului devastat după campania militară a Israelului.

În acest context, The Guardian dezvăluie că Administrația Trump intenționează să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în teritoriul palestinian.

Potrivit documentelor contractuale ale Consiliului pentru Pace analizate de cotidianul britanic, locul este conceput ca o bază militară operațională pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională.

ISF face parte din nou-înființatul Consiliu pentru Pace, care are rolul de a guverna Gaza. Consiliul pentru Pace este prezidat de Donald Trump și condus în parte de ginerele său, Jared Kushner.

Planurile analizate de Guardian prevăd construirea în etape a unui avanpost militar care va avea în final o suprafață de 1.400 de metri pe 1.100 de metri, înconjurat de 26 de turnuri de observație blindate montate pe remorci, un poligon pentru arme de calibru mic, buncăre și un depozit pentru echipament militar destinat operațiunilor. Întreaga bază va fi înconjurată cu sârmă ghimpată.

Fortificația este planificată pentru o zonă aridă de câmpie din sudul Gazei.

„Un act de ocupație”

Consiliul de Securitate al ONU a autorizat Consiliul pentru Pace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare temporară în Gaza. Potrivit ONU, ISF va avea sarcina de a asigura securitatea frontierei Gazei și de a menține pacea în zonă.

De asemenea, aceasta ar trebui să protejeze civilii și să instruiască și să sprijine „forțele de poliție palestiniene verificate”.

Nu este clar cui aparține terenul pe care urmează să fie construit complexul militar, dar o mare parte din zona de sud a Gazei se află în prezent sub control israelian. ONU estimează că cel puțin 1,9 milioane de palestinieni au fost strămutați în timpul războiului.

Diana Buttu, avocată palestiniano-canadiană și fostă negociatoare de pace, a calificat construirea unei baze militare pe teritoriul palestinian fără aprobarea guvernului drept un act de ocupație.

„De la cine au obținut permisiunea pentru a construi acea bază militară?”, a întrebat ea, în discuția cu jurnaliștii The Guardian.

Structurile de finanțare și guvernanță sunt neclare

Deși peste 20 de țări s-au înscris ca membre ale Consiliului pentru Pace, cei mai mulți lideri au declinat invitația lui Trump.

Organismul este înființat cu aprobarea ONU, dar statutul pare să îi acorde lui Trump conducerea și controlul permanent.

Experții spun că structurile de finanțare și guvernanță sunt neclare, iar mai mulți contractori au declarat pentru The Guardian că discuțiile cu oficialii americani se desfășoară adesea pe Signal, rather than over government email.

Din UE, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat să fie prezente cu statut de membru deplin. Alte câteva țări, printre care România și Italia, merg la prima reuniune cu statut de observatori.

Președintele Nicușor Dan a sugerat că motivul prezenței sale la Washington ține în special de consolidarea relației cu administrația Trump.

„Au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”, a declarat Nicușor Dan zilele trecute, într-un interviu acordat Radio România Actualități.