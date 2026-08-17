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Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială
Actualitate

Surpriză de la Nicușor Dan: ce se întâmplă cu raportul privind anularea alegerilor din 2024   

Rebecca Popescu
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Documentul promis de Nicușor Dan va analiza nu doar alegerile din 2024, ci ultimele două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României și Europei, potrivit unui răspuns primit de HotNews de la președinția României. 

  • La întrebările HotNews, Palatul Cotroceni a dat și alte detalii legate de raportul „care este în redactare”.

Raportul despre care președintele României a vorbit de mai multe ori, privitor la anularea alegerilor din 2024, nu se va limita doar la acel scrutin, ci va analiza două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României, potrivit răspunsului Administrației Prezidențiale la solicitarea HotNews. 

Alegerile din 2024 vor fi tratate separat, într-o secțiune distinctă a raportului, aflat încă „în etapa de redactare”.