Surpriză de la Nicușor Dan: ce se întâmplă cu raportul privind anularea alegerilor din 2024   

Alegerile din 2024 vor fi tratate separat, într-o secțiune distinctă a raportului, aflat încă „în etapa de redactare”.

Raportul despre care președintele României a vorbit de mai multe ori, privitor la anularea alegerilor din 2024, nu se va limita doar la acel scrutin, ci va analiza două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României, potrivit răspunsului Administrației Prezidențiale la solicitarea HotNews.

Documentul promis de Nicușor Dan va analiza nu doar alegerile din 2024, ci ultimele două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României și Europei, potrivit unui răspuns primit de HotNews de la președinția României.

Serviciile secrete participă la realizarea raportului

Instituția explică, de asemenea, că la elaborarea raportului contribuie „structuri din cadrul Comunității Naționale de Informații, precum și alte instituții cu atribuții în domeniu”.

Comunitatea Națională de Informații este o structură care funcționează în cadrul CSAT. Din ea fac parte SRI, SIE, Direcţia generală de informaţii a Apărării și Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din MAI.

Trei dintre aceste patru servicii secrete au prezentat rapoarte în ședința CSAT, din decembrie 2025, prezidată de Klaus Iohannis, când președintele de atunci a decis desecretizarea documentelor. Singurul serviciu secret care n-a avut un raport făcut public a fost cel al Armatei. De altfel, șeful Direcţiei generală de informaţii a Apărării nu a fost prezent la acel CSAT.

Absența nu a fost explicată oficial niciodată. Au existat voci publice, precum cea a lui Sorin Ioniță de la organizația neguvernamentală EFOR România, care au pus absența din CSAT a reprezentanților serviciului secret al Armatei pe seama nesiguranței pe care anumite personaje din acea zonă au stârnit-o la nivelul celorlalți participanți ai CSAT.

În cazul raportului despre cele două decenii de interferențe rusești, Palatul Cotroceni nu a detaliat care dintre servicii participă sau în ce constă contribuția.

Președinția susține că nu poate dezvălui cine face parte din colectiv

„Raportul nu a fost realizat împreună cu organizații private sau din societatea civilă”, a mai spus Palatul Cotroceni. Dar există în raport surse deschise, precum „raportare ale organizațiilor neguvernamentale și materiale de presă de investigație”.

Președinția transmite însă, că nu poate face publice numele persoanelor care lucrează la acest raport „din considerente privind securitatea persoanelor implicate și regimul informațiilor analizate”.

Clar este însă, conform răspunsului, că „activitatea de redactare a raportului este coordonată la nivelul Administrației”.

„Documentează războiul hibrid al Rusiei în ultimele două decenii”

Administrația Prezidențială a explicat că raportul nu va acoperi doar alegerile din 2024, ci și „acțiunile de tip război hibrid și de manipulare informațională desfășurare de Federația Rusă împotriva statelor europene și a României pe parcursul ultimelor două decenii”.

Se înțelege că referințele nu vor fi doar din România, ci și din alte țări europene.

În plus, în raport va exista și o analiză separată a campaniei pentru scrutinul prezidențial din 2024.

HotNews a întrebat Administrația Prezidențială de ce a fost amânată de atâtea ori publicarea raportului.

„Publicarea raportului a fost ajustată în funcție de volumul informațiilor verificate și de necesitatea corelării cu procedurile judiciare aflate în desfășurare, astfel încât aceasta să nu afecteze buna desfășurare a cercetării penale”, a răspuns președinția.

Istoria amânărilor

Imediat după ce a câștigat alegerile, în mai 2025, președintele Nicușor Dan a afirmat că raportul va fi gata „în cel mai scurt timp”. Apoi, în iulie 2025, el a oferit un termen mai precis: „una-două săptămâni”.

În octombrie 2025, președintele Nicușor Dan a publicat doar raportul pe care l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Este vorba despre „Analiza privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României”, un document elaborat de Parchetul General.

La începutul lunii decembrie 2025, președintele a indicat sfârșitul lunii ianuarie 2026 ca termen pentru prezentarea raportului.

În aprilie 2026, într-un interviu acordat Europa FM șeful statului spunea că raportul pregătit la Cotroceni va avea mai multe informații decât cel realizat de Parchet:

„Acel raport va pune împreună multe lucruri, mai multe decât raportul pe care l-a făcut domnul Florenţa, dar, dacă vreţi un răspuns la întrebarea că a fost sau nu a fost Rusia în campania lui Georgescu, răspunsul ăsta l-a furnizat deja raportul lui Florenţa”.

Pe 6 iunie 2026, președintele Nicușor Dan a declarat că raportul va fi publicat „într-un termen rezonabil”:

„Există mai multe variante de lucru. Tot timpul au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat. O să avem un raport complet într-un termen rezonabil, nu o să vă dau un termen acum”, a afirmat atunci șeful statului.

În recentul răspuns pentru HotNews, Administrația Prezidențială a spus că: „Având în vedere volumul materialului analizat, nu putem estima în acest moment o dată a publicării”.