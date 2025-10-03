DOCUMENT Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, pe care l-a prezentat liderilor europeni / Georgescu și Potra, menționați

Administrația Prezidențială a făcut public raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul unei ședințe a Comunității Politice Europene.

Președintele Nicușor Dan a spus joi că liderii europeni s-au arătat interesați de raportul intitulat „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României”.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor citi pe avionul de întoarcere. A existat interes”, a spus președintele, întrebat de reacția liderilor europeni.

Raportul prezentat de Nicușor Dan liderilor europeni poate fi văzut mai jos:

Acțiunile Rusiei în România, în contextul anulării alegerilor din 2024

„România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”, se arată în raport.

Strategia a pusă la care a avut drept obiectiv „deturnarea derulării optime a procesului electoral”, conform documentului prezentat și liderilor europeni.

„Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului. Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, se precizează.

Instrumentele principale folosite în războiul hibrid au fost următoarele, conform raportului:

Atacuri cibernetice

Acțiuni secrete destabilizatoare

Subversiune politică

Dezinformare și propagandă

Atacurile cibernetice în România au început încă din anul 2022, se precizează în raport, iar ele au fost „coordonate de actori din Federația Rusă”.

Călin Georgescu și Horațiu Potra: „Legături certe cu Federația Rusă”

În raport se menționează că „au fost documentate legături certe cu Federația Rusă a principalilor colaboratori ai candidatului la președinție Călin Georgescu”:

Unul dintre aceștia este Horațiu Potra. Fost luptător în Legiunea Străină Franceză, acesta conduce o companie de mercenari, în care angajează actuali și foști militari pentru acțiuni în teatrele de operațiuni din Congo, în baza unor contracte de pază și protecție a obiectivelor strategice și pentru antrenarea forțelor guvernamentale din această țară.

Horațiu Potra are legături documentate certe cu Federația Rusă, acesta fiind în legătură directă cu personalul Ambasadei Rusiei la București (a se vedea fotografiile cu fostul ambasador rus Valeri Kuzmin) și a făcut repetate deplasări conspirate la Moscova.

Fotografii cu Horațiu Potra în Rusia și la Ambasada Rusiei, regăsite în raportul publicat de Administrația Prezidențială

După ce CCR a anulat alegerile prezidențiale în 6 decembrie, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu „s-a întâlnit în incinta unui Centru de echitație, în condiții de clandestinitate, cu Horațiu Potra”, în 7 decembrie.

„Ocazie cu care au conceput și pus în aplicare un plan conform căruia Horațiu Potra, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară și 6 capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să declanșeze în data de 08.12.2024 în municipiul București, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest derulate, prin infiltrarea în mulțime și detonarea unui întreg arsenal de materiale pirotehnice de uz militar, strategia urmărind, prin efectele create și manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale și împiedicarea exercitării puterii de stat”, conform documentului.

Citește și Horațiu Potra și fiul său, arestați în Dubai

Promovarea pe TikTok a lui Călin Georgescu „realizată de mai multe rețele de conturi”

Din luna noiembrie 2024 s-a „constatat o intensificare virulentă a activității de promovare electorală a candidatului independent pe TikTok. Expunerea acestuia în cadrul platformei a avut un caracter coordonat, fiind realizată de mai multe rețele de conturi”.

„Campania a urmărit exploatarea vulnerabilităților generate de lipsa respectării politicilor platformei de filtrare a conținutului viralizat prin intermediul postării de comentarii. Rețeaua de conturi a fost creată între 2022-2023 și a fost activată cu o zi înaintea alegerilor cu scopul postării a peste 2.1 milioane de comentarii”, conform documentului publicat de Administrația Prezidențială.

„Conturile au fost create utilizând adrese de e-mail cu domeniul rumbler.ru, înregistrat în RU. Manipularea algoritmului a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtag-uri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populare în cadrul platformei”, se mai arată în document.