„Termenul aproximativ” oferit de Nicușor Dan pentru când va fi făcut public raportul despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut

Raportul privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat public, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a adăugat că au apărut suficiente informaţii care să explice decizia de anul trecut privind anularea scrutinului.

„Poate la sfârşit de ianuarie, aşa, ca să dăm un termen aproximativ”, a spus Nicuşor Dan, întrebat despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, într-o declarație acordată presei.

„Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic și ne-am dat seama că nu este”, a precizat președintele, citat de Agerpres.

„Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învățat. După aceea, de la momentul respectiv și de la dubiul pe care, fără discuție, o decizie ca asta l-a dat și românilor și partenerilor noștri despre cât de viabilă e democrația noastră, cred că au apărut suficiente informații care să explice acea decizie”, a mai spus șeful statului, în declarațiile susținute după participarea la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România.