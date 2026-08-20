Surpriză de proporții: Actorii din serialul „Sons of Anarchy” se reunesc pentru o continuare, după 12 ani

Televiziunea americană FX a comandat „Legends”, un serial limitat care va reuni o mare parte din distribuția principală a popularei drame despre motocicliștii proscriși „Sons of Anarchy”, anunță Variety.

În România, serialele produse de FX, inclusiv seria „Sons of Anarchy” originală, sunt difuzate în streaming pe Disney+.

În noua serie vor juca Charlie Hunnam (Jax), Ron Perlman (Clay), Katey Sagal (Gemma), Maggie Siff (Tara), Mark Boone Junior (Bobby), Tommy Flanagan (Chibs), Kim Coates (Tig) și Theo Rossi (Juice).

„Atunci când distribuția din «Sons of Anarchy» se reunește la o convenție dedicată fanilor, după mai bine de un deceniu, granița dintre viață și artă se estompează, iar frăția destrămată este confruntată cu o amenințare din lumea reală, mai periculoasă decât orice au întâlnit vreodată în serial”, afirmă descrierea publicată de FX pentru „Legends”.

THR notează că ideea ingenioasă ocolește cel mai mare obstacol în readucerea distribuției din „Sons of Anarchy” pe micile ecrane: majoritatea personajelor principale au fost ucise pe parcursul serialului. Chiar și personajul interpretat de Hunnam, al cărui parcurs a reprezentat povestea principală care a legat între ele sezoanele întunecatului și violentului serial, a avut parte de un final în ultimul episod.

„Jax” a venit cu ideea pentru noul serial

Charlie Hunnam a dezvoltat noul serial împreună cu producătorul Jonathan Groff, cunoscut pentru munca sa la seriale precum „Black-ish” și „How I Met Your Mother”.

„Când Charlie ne-a prezentat această idee inspirată, am fost imediat cuceriți de viziunea sa îndrăzneață și captivantă”, a declarat Nick Grad, președintele FX Entertainment.

„Talentul lui Charlie este pus pe deplin în valoare în calitate de scenarist, actor și producător executiv, conducând frăția din viața reală într-o aventură care este atât o scrisoare de dragoste adresată serialului, cât și o reinterpretare meta amuzantă a lucrurilor despre care fanii cred că le cunosc”, a adăgat acesta.

Serialul „Sons of Anarchy” a fost unul dintre marile succese timpurii ale FX, într-o perioadă în care postul de televiziune își intensifica eforturile de a produce drame originale, în urmă cu aproape 20 de ani. Serialul a avut premiera inițial în 2008, a fost difuzat timp de șapte sezoane și a ajuns la aproape 100 de episoade.

Secvență din sezonul 6 al serialului „Sons of Anarchy”, FOTO: The Hollywood Archive / Profimedia

„Sons of Anarchy” a fost un succes uriaș

Sezonul al treilea al „Sons of Anarchy” a atras o medie săptămânală de 4,9 milioane de telespectatori în SUA, devenind serialul cu cea mai mare audiență al postului FX la acea vreme. Premierele sezoanelor 4 și 5 au fost cele mai urmărite două difuzări din istoria postului FX până atunci. Episodul final al serialului a fost difuzat pe 9 decembrie 2014.

De atunci, FX a devenit unul dintre numele de reper din vastul portofoliu de companii deținute de Disney. Printre producțiile sale de reper din ultimii ani se numără serialul de comedie „The Bear”, „Shogun”, „Alien: Earth” sau, mai recent, „The Lowdown”.

În ceea ce îl privește pe Hunnam, acesta a primit recent prima nominalizare la premiile Emmy din cariera sa pentru rolul principal din serialul de antologie„Monster: The Ed Gein Story”, de pe Netflix.

Succesul obținut cu „Sons of Anarchy” i-a lansat și cariera pe marele ecran, el jucând în anii care au urmat în filme precum „The Gentlemen”, „Pacific Rim”, „True History of the Kelly Gang”, „Rebel Moon – Part One: A Child of Fire” și „The Lost City of Z”.