Surpriza descoperită pe bancheta unui Volkswagen Golf care transporta cocaină și heroină, în Scoția

Un miel care mânca chipsuri dintr-o pungă lăsată pe bancheta din spate a unui Volkswagen Golf a fost descoperit de polițiștii scoțieni în timpul unui control rutier. În mașină se aflau doi bărbați și o femeie, iar sub scaunul din față al pasagerului au fost găsite cocaină și heroină în valoare de 14.000 de lire sterline, relatează BBC.

Incidentul a avut loc pe 22 aprilie 2023, când polițiștii au oprit mașina condusă de Lindsey Sangster pe autostrada M74, în Glasgow. În vehicul se mai aflau partenerul acesteia, John McNeil, în vârstă de 56 de ani, și un alt bărbat.

În timpul verificărilor, un câine special antrenat al poliției, pe nume Billy, a descoperit două pungi ascunse sub scaunul din față al pasagerului. Acestea conțineau cocaină în valoare de 4.640 de lire sterline și heroină evaluată la 10.050 de lire sterline. Puritatea cocainei era de cel puțin 76%.

Pe bancheta din spate se afla însă și un miel, botezat Pablo, după celebrul traficant de droguri columbian Pablo Escobar. Animalul mânca dintr-o pungă de chipsuri.

Ce explicație au dat cei doi pentru prezența mielului în mașină

Întrebată despre animal, pe nume Pablo, un sergent de poliție a declarat că Sangster i-a spus că partenerul ei, McNeil, este „cioban în formare”.

Cei doi au susținut că au încercat să salveze mielul – botezat după baronul drogurilor columbian Pablo Escobar – dintr-o „poziție periculoasă”, în care se afla pe mijlocul drumului.

Instanța a aflat anterior că Pablo aparținea fermei North Lanrigg din Motherwell, deținută de fermiera Kirsty Mair.

Potrivit unui document care consemnează probele asupra cărora părțile au căzut de acord, Mair nu le-a dat celor doi permisiunea de a lua mielul.

„Am întrebat-o pe Sangster de unde provenea (mielul, n.r.), iar McNeil mi-a spus că ea era cioban în formare”, a declarat sergentul.

Procurorul Julianna Keenan l-a întrebat pe polițist dacă existau dovezi care să susțină această afirmație.

„Nu. La momentul respectiv, mielul mânca dintr-o pungă de chipsuri lăsată pe bancheta din spate. Nu erau niciun fel de biberoane”, a răspuns acesta.

Pablo a fost dus la o fermă din comitatul Ayrshire, unde a fost ținut între 48 și 72 de ore, înainte de a fi înapoiat proprietarei sale, Mair.

Acuzația de tăinuire a mielului a fost retrasă de procurori în timpul procesului, întrucât, la momentul respectiv, „nu fusese raportat niciun furt”.

În declarația dată în fața juraților, McNeil a spus că avea experiență în lucrul cu animale, întrucât lucrase în trecut alături de tatăl său, fost contractor în domeniul agricol, acum pensionat.

El a susținut că l-au întâlnit pe Pablo în mijlocul drumului, în timp ce se întorceau acasă, în Ayrshire, după o deplasare la Edinburgh, unde celălalt bărbat din mașină mersese să cumpere un autoturism.

McNeil a afirmat că mielul era „deshidratat” și părea că nu mai fusese hrănit de câteva ore.

Acesta le-a spus judecătorilor că intenția lor era să îl „ducă înapoi la proprietar”, deoarece Pablo avea semne de identificare pe urechi.

McNeil a negat că ar fi știut că în mașină se aflau droguri, la fel ca Sangster.

Ce pedepse au primit cei doi

McNeil și Sangster au fost găsiți vinovați, în septembrie, de deținerea de cocaină și diamorfină (heroină) în vederea distribuirii. Amândoi au negat că ar fi știut de existența drogurilor în mașină.

Sangster a recunoscut separat că a condus sub influența drogurilor. Ea a primit o interdicție de a conduce timp de 18 luni și a fost obligată să presteze 100 de ore de muncă în folosul comunității.

În cazul lui McNeil, avocata Bronwyn Moore a declarat că acesta lucrează în prezent ca șef de echipă la o companie de construcții și că, la momentul arestării, se afla „în perioada de vârf a dependenței sale”.

Judecătorul Tony Kelly l-a condamnat la 300 de ore de muncă în folosul comunității și a dispus monitorizarea electronică a acestuia timp de șase luni. În această perioadă, McNeil trebuie să rămână în locuință între orele 20:00 și 05:00.

Judecătorul a precizat că a fost informat că riscul ca bărbatul să comită noi infracțiuni este redus.

Sangster nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, iar instanța a emis un mandat de arestare pe numele ei.