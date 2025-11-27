SURPRIZĂ Două noi mari linii de metrou în București, două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum

Ministerul Transporturilor ia în calcul realizarea de noi tronsoane de metrou care să lege zone dens populate, anunță Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport al României, din Ministerul Transporturilor, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate.

Una dintre acestea vizează continuarea magistralei M5, iar cealaltă ia în calcul o nouă magistrală care să lege Crângași de Dristor 2.

