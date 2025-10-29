SURPRIZĂ Duster revine pe una dintre piețele sale internaționale de succes, după o absență de patru ani

SUV-ul Duster, un nume care depășește în notorietate marca Dacia, va fi relansat pe piața din India, cu noua generație care în Europa a ajuns deja din 2024, relevă datele analizate de Profit.ro.

Strategia Renault International Game Plan are ca pilon principal pentru creșterea vânzărilor pe piețele non-europene modelul Duster, alături de ceilalți doi piloni, Kardian și Boreal. Toate trei modelele sunt bazate pe automobile similare de la Dacia, dar Duster este singurul care își păstrează numele, designul și echipamentele.

