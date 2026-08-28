SURPRIZĂ Gigant japonez gata să vină în România

Gigantul japonez Dai Nippon Printing (DNP), printre cele mai mari companii de tipărire și tehnologie din lume, este pe cale să intre în România prin achiziția Inform Lykos, liderul pieței de profil din țară, și a operatorului poștal privat Pink Post.

DNP a încheiat o ofertă de preluare voluntară a Austriacard Holdings, proprietarul grupului elen Inform Lykos, inclusiv a afacerilor din România, într-o tranzacție estimată la 364 milioane euro, pentru care mai așteaptă acum doar aprobarea autorităților austriece privind investițiile străine (FDI), conform datelor Profit.ro.

Grupul japonez a obținut deja autorizațiile FDI în România și Grecia și aprobările antitrust în Austria, Germania și Turcia.

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