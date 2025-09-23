Surpriză în topul audiențelor tv. O televiziune mai puțin cotată a țâșnit cu un film clasic al cinematografiei românești

Postul Cinemaraton a oferit surpriza serii de duminică în topul audiențelor, relatează PaginadeMedia.

Duminică seara, în prime-time, postul Cinemaraton s-a clasat pe poziţia a cincea pe publicul comercial urban cu vârste între 21 şi 54 de ani. Televiziunea a avut un rating de 0,7% şi o cotă de piaţă de 2,9%, adică o medie de 32.000 de telespectatori, scrie sursa citată.

Cinemaraton a fost depăşită doar televiziunile mari: PRO TV, Antena 1, Kanal D şi Digi Sport 1, dar a lăsat în urmă toate televiziunile de știri.

La nivel urban, Cinemaraton s-a clasat pe locul 9, în timp ce la nivel naţional a fost pe 10.

În prime time, Cinemaraton a difuzat mai multe filme în memoria marelui actor Dem Rădulescu în ziua în care se împlineau 94 de ani de la nașterea acestuia.

Printre filmele difuzate au fost și câteva clasice: seria B.D – Brigada Diverse, care îi include în distribuție printre alții pe Toma Caragiu, Jean Constantin, Ștefan Bănică senior, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Iurie Darie sau George Mihăiță.