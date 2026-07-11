Surpriză la Beach Please. Playboi Carti a cântat în zorii zilei. Ce a făcut la finalul concertului

Rapperul american Playboi Carti era programat să cânte joi la festivalul Beach Please de la Costinești, însă din cauza vremii călătoria artistului spre țara noastră a fost perburbată.

Organizatorii festivalului au dat asigurări că principalul artistat programat să concerteze în fața a mii de fani de pe litoral va urca la un moment dat pe scenă, fără să dea un interval anume.

Beach, Please! a confirmat oficial în cursul zilei de vineri că artistul va ajunge în România și va urca pe scenă în cea de-a treia seară a festivalului, potrivit publicației locale Focus Press.

Zeci de mii de tineri au așteptat vineri seară să-și vadă idolii pe scena de la Beach Please. Vedetele serii au fost Yeat și mult-așteptatul Playboi Carti, conform Euronews.

Rapperul american Playboi Carti a urcat pe scena principală de la Costinești în jurul orei 4 dimineața. La sfârșitul concertului, artistul a coborât printre fani pentru a-i saluta, a mai scris Focus Press.

Artistul a venit în țara noastră cu un avion de la Paris, unde susține mai multe concerte în aceste zile, potrivit ProTV.

Aeronava privată cu care a zburat Playboi Carti a fost urmărită în timp de real pe FlightRadar24 de un număr impresionant de persoane, fiind cel mai urmărit avion în întreaga lume la ora în care era în aer.