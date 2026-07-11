Surpriză la Beach Please. Playboi Carti a cântat în zorii zilei. Ce a făcut la finalul concertului
Rapperul american Playboi Carti era programat să cânte joi la festivalul Beach Please de la Costinești, însă din cauza vremii călătoria artistului spre țara noastră a fost perburbată.
Organizatorii festivalului au dat asigurări că principalul artistat programat să concerteze în fața a mii de fani de pe litoral va urca la un moment dat pe scenă, fără să dea un interval anume.
Beach, Please! a confirmat oficial în cursul zilei de vineri că artistul va ajunge în România și va urca pe scenă în cea de-a treia seară a festivalului, potrivit publicației locale Focus Press.
Zeci de mii de tineri au așteptat vineri seară să-și vadă idolii pe scena de la Beach Please. Vedetele serii au fost Yeat și mult-așteptatul Playboi Carti, conform Euronews.
@lucasrapslots PLAYBOI CARTI’S 5AM BEACH, PLEASE! SET IN 1 MINUTE‼️🇷🇴 #playboicarti #beachplease #setlist #festival #romania ♬ original sound – lucasrapslots
Rapperul american Playboi Carti a urcat pe scena principală de la Costinești în jurul orei 4 dimineața. La sfârșitul concertului, artistul a coborât printre fani pentru a-i saluta, a mai scris Focus Press.
Artistul a venit în țara noastră cu un avion de la Paris, unde susține mai multe concerte în aceste zile, potrivit ProTV.
Aeronava privată cu care a zburat Playboi Carti a fost urmărită în timp de real pe FlightRadar24 de un număr impresionant de persoane, fiind cel mai urmărit avion în întreaga lume la ora în care era în aer.